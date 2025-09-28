KI-Funktionen für Emaint

Fluke erweitert seine Wartungssoftware Emaint CMMS/EAM um neue KI-Funktionen. Die zunächst als Beta-Version verfügbaren Werkzeuge sollen Wartungsteams schneller auf Anlagen- und Wartungsdaten zugreifen lassen, Dokumentationen automatisch in Arbeitsanweisungen umwandeln und Arbeitsaufträge per Spracheingabe erstellen.

Fluke integriert neue KI-Funktionen in seine Wartungssoftware. Sie ermöglichen unter anderem den schnellen Zugriff auf Anlagen- und Wartungsdaten sowie die Analyse von Arbeitsaufträgen, Teilen oder Wartungshistorien. Nutzer können Informationen per Spracheingabe abrufen und die Ergebnisse gezielt filtern oder anpassen. Auch in der mobilen App stehen die Funktionen mit Sprachsteuerung und Freisprechbetrieb zur Verfügung.

Ein zentrales Element ist der sogenannte SOP-Builder. Das Werkzeug generiert automatisch Standardarbeitsanweisungen und vorbeugende Wartungsaufgaben aus technischen Dokumenten, Handbüchern oder Dokumentenarchiven. Laut Fluke kann sich damit der Aufwand für die Erstellung von Wartungsplänen deutlich reduzieren.

Darüber hinaus lassen sich komplexe Herstellerhandbücher in kompakte, anwendungsbezogene Anleitungen umwandeln. Techniker können direkt Fragen stellen und erhalten klare, mehrsprachige Antworten. Ein weiteres Feature ist die sprachbasierte Erstellung von Arbeitsaufträgen. Gesprochene Aufzeichnungen werden automatisch in strukturierte Arbeitsaufträge überführt und in den Wartungsprozess integriert.

Links:

https://www.fluke.com/en-us/products/fluke-software/emaint-cmms

Die neuen KI-Funktionen stehen zunächst ausgewählten Kunden zur Verfügung. Nach weiterer Optimierung plant Fluke eine breitere Einführung. Bild: Fluke

Artikel per E-Mail versenden