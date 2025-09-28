Serviceeinsätze per Klick lösen

Ein defektes Tor, ein blockierter Betriebshof, Stillstand in der Produktion – in solchen Situationen zählt jede Minute. Mit EFA-Smartassist hat der Industrietorspezialist Efaflex ein digitales Werkzeug entwickelt, das genau in solchen Momenten greift. Es ist heute noch auf der maintenance München zu sehen.

Der EFA-Smartassist: Was früher mit Anfahrt, Diagnose und langen Stillstandzeiten verbunden war, geschieht nun unmittelbar und digital: Mit einem Klick gelangen Anwender in direkten Kontakt mit den Experten – live, effizient und ortsunabhängig.

Zu sehen ist die Lösung heute noch auf der Instandhaltungsfachmesse maintenance in München. Details liefert auch die Messezeitung auf Seite 47, die auf dem Messegelände ausliegt und zudem auch online zur Verfügung steht.

Links:

www.efaflex.de

Die Übertragung in HD-Qualität erlaubt es den Spezialisten, die Situation vor Ort direkt mitzuverfolgen. Mit Markierungen im Live-Bild oder Zeichnungen auf Standbildern können Anweisungen präzise vermittelt werden. Bei Bedarf lassen sich weitere Experten hinzuschalten. Auch Sprachbarrieren verlieren an Gewicht: Eine automatische Synchronübersetzung deckt derzeit 24 Sprachen ab. Bild: Efaflex

Artikel per E-Mail versenden