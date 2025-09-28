Trends bei Industriesaugern und Absauganlagen

Anlässlich des Jubiläums 50 Jahre Ruwac werfen Experten einen Blick nach vorn und zurück

Bei vielen Prozessen des Schüttgut-Handlings und der Verarbeitung oder Abfüllung staubender Güter gehören sie einfach dazu: Industriesauger und Absauganlagen, für den mobilen Einsatz oder dezentral und stationär.

Doch wie haben sich diese Anlagen in den vergangenen fünfzig Jahren verändert? Das können die Konstrukteure und Entwickler von Ruwac bestens beurteilen, weil sie diese Veränderungen mit vorangetrieben haben.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 14 in der der aktuellen Ausgabe der B&I.

Links:

www.ruwac.de

Stichwort Ergonomie: Die Anwender legen Wert auf eine einfache Entsorgung des Sauggutes. Bild: Ruwac

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