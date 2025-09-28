EWE vergibt Großauftrag an Bilfinger

EWE hat den Industriedienstleister mit zentralen Arbeiten für die geplante Wasserstoff-Erzeugungsanlage in Emden beauftragt. Das Vergabepaket umfasst Stahlbau, Rohrleitungs- und Komponentenmontage. Die 320-MW-Anlage gilt als eines der größten Wasserstoffprojekte Europas und soll Ende 2027 grünen Wasserstoff liefern.

Die Anlage entsteht im Rahmen des Projekts „Clean Hydrogen Coastline“ und zählt mit 320 MW Leistung zu den größten Elektrolysevorhaben Europas. Ab Ende 2027 soll dort grüner Wasserstoff für industrielle Abnehmer produziert werden.

Das Projekt verbindet verschiedene Elemente der Wasserstoff-Wertschöpfungskette – von der Erzeugung über Speicherung und Transport bis zur Lieferung. Ziel ist ein integriertes Wasserstoffsystem für Industrieanwendungen in Niedersachsen.

Bilfinger verantwortet die Detailplanung, Lieferung, Installation und Inbetriebnahme der sogenannten Balance-of-Plant-Komponenten. Dazu zählen unter anderem Rohrleitungssysteme, Stahlbauarbeiten und technische Nebenanlagen.

Thomas Schulz, Vorstandsvorsitzender von Bilfinger, sagt: „Wir freuen uns, EWE bei der Umsetzung von einem der größten Wasserstoffvorhaben in Europa zu unterstützen. Mit unserer fundierten Erfahrung entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von der Produktion bis zur Speicherung und Nutzung – leisten wir einen konkreten Beitrag zur nachhaltigen Energieinfrastruktur von Morgen. Partnerschaften wie diese sind entscheidend, um den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft in Deutschland voranzubringen.“

Links:

www.bilfinger.com

Das Projekt „Clean Hydrogen Coastline“ wird im Rahmen des europäischen IPCEI-Programms gefördert und von EU, Bund sowie dem Land Niedersachsen unterstützt. Bild: Ludwig Freytag

Artikel per E-Mail versenden