Bereits nächste Woche, nämlich am 21.10., findet in Frankfurt am Main der Flir Maintenance Day statt – eine ganztägige Präsenzveranstaltung für Instandhaltungsprofis, die für Kurzentschlossene kostenlos ist.

Die Anforderungen an moderne Instandhaltung verändern sich rasant: Strengere Umweltauflagen, der Trend zur nachhaltigen Reduzierung des Energieverbrauchs, der Einsatz neuer Technologien und der Mangel an qualifiziertem Personal stellen Unternehmen momentan vor komplexe Aufgaben.

Dabei sehen sich gerade Verantwortliche für Instandhaltungsprozesse mit der Herausforderung konfrontiert, ihre Abläufe effizienter zu gestalten, die Qualität der Dokumentation zu sichern und gleichzeitig den Überblick über den Zustand der Betriebsmittel zu behalten.

Jetzt handeln

Wer heute investiert, sichert sich jetzt Effizienz, Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit für die Zukunft. Flir unterstützt Instandhaltungsprofis dabei mit intelligenten, auf ihre individuellen Anforderungen zugeschnittenen Lösungen: Mit Werkzeugen, die wirklich helfen, Inspektionen zu strukturieren, Daten effizient zu erfassen und Entscheidungen auf einer verlässlichen Grundlage zu treffen – individuell, praxisnah und zukunftssicher.

Mit Innovationen wie der neuen Flir IXX-Serie, einer neuen Generation mobiler Wärmebildkameras, die sich über Apps individuell und flexibel an die jeweilige Arbeitsweise und Anforderungen anpassen lässt. Mit den digitalen Lösungen zur Prozessoptimierung und der vollständigen Integration der Prüfergebnisse in das Betriebsmittelmanagement, setzt Flir Maßstäbe für eine moderne, vernetzte Instandhaltung.

Agenda Flir Maintenance Day

09:00 Präzision trifft Effizienz: Premium Wärmebildkameras & smarte Software

09:45 Zukunft der Instandhaltung: Wenn Wartung zum strategischen Vorteil wird

10:30 Kaffeepause

11:00 Hören statt Raten: Wie Akustik die Instandhaltung revolutioniert

11:45 Strategisch schulen, gezielt handeln: Kenntnisse, die im Alltag zählen

12:00 Mittagessen

13:30 – 17:00 Am Nachmittag steht das Flir-Team allen Teilnehmern gerne für persönliche Gespräche sowie praktische Einblicke in seine Lösungen zur Verfügung.

Der Veranstaltungsort …

… sind die neuen Büroräume von Flir in der Hanauer Landstraße 200, 60314 Frankfurt am Main.

Links:

Anmelden können sich Interessenten hier.

Auf dem Flir Maintenance Day am 21.10. in Frankfurt diskutieren Profis Lösungen für die Instandhaltung der Zukunft. Bild: Flir

