Fluke erweitert Kalibrierungsportfolio

Die Fluke Corporation erweitert ihr Portfolio von Produkten für die Kalibrierung.

Mit dem Fluke 5530A Basic Multi-Product Calibrator stellt Fluke eine neue Ergänzung seiner 5500-Serie von Multiprodukt-Kalibratoren vor. Der 5530A wurde für Kalibrier- und Messtechniker entwickelt und zielt auf industrielle Kalibrierungsaufgaben zu einem günstigeren Preis ab.

Fluke kündigt außerdem neue Firmware-Updates für die gesamte 55X-Serie an, mit denen Unternehmen ihre Kalibrierungsaufgaben erweitern und automatisieren können.

Darüber hinaus wurde die Referenzmultimeter-Serie Fluke 8588A um eine neue Nullmessgerät-Option für Mess- und Kalibriertechniker in Laborumgebungen erweitert. Dadurch entsteht eine neue Generation digitaler Nullmessgeräte, die analoge Nullpunktdetektoren überflüssig macht.

Links:

www.fluke.com

https://www.fluke.com/en-us/products/calibration-tools/electrical-calibration

„Die neuen Lösungen spiegeln unsere enge Zusammenarbeit mit Kalibrierungsfachleuten wider, die zuverlässige und effiziente Optionen zur Messung der Stromqualität bei immer komplexeren Arbeitsabläufen in Industrie- und Laborumgebungen benötigen“, sagt Ben Ewoldt, Produktmanager bei Fluke Calibration. „Entsprechend der Wünsche unserer Kunden haben wir beim 5530A die Nullmessgerätefunktionen verbessert und bieten nun die Präzision, Flexibilität und Automatisierung, die Nutzer benötigen.“ Bild: Fluke

Artikel per E-Mail versenden