Fluke erweitert Kalibrierungsportfolio
Die Fluke Corporation erweitert ihr Portfolio von Produkten für die Kalibrierung.
Mit dem Fluke 5530A Basic Multi-Product Calibrator stellt Fluke eine neue Ergänzung seiner 5500-Serie von Multiprodukt-Kalibratoren vor. Der 5530A wurde für Kalibrier- und Messtechniker entwickelt und zielt auf industrielle Kalibrierungsaufgaben zu einem günstigeren Preis ab.
Fluke kündigt außerdem neue Firmware-Updates für die gesamte 55X-Serie an, mit denen Unternehmen ihre Kalibrierungsaufgaben erweitern und automatisieren können.
Darüber hinaus wurde die Referenzmultimeter-Serie Fluke 8588A um eine neue Nullmessgerät-Option für Mess- und Kalibriertechniker in Laborumgebungen erweitert. Dadurch entsteht eine neue Generation digitaler Nullmessgeräte, die analoge Nullpunktdetektoren überflüssig macht.
Links:
https://www.fluke.com/en-us/products/calibration-tools/electrical-calibration