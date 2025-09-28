Geld aus ungenutzten Ersatzteilen machen

Sparepartsnow erweitert Marktplatz um den Ankauf überschüssiger Lagerbestände

Ungenutzte Ersatzteile binden in vielen Industriebetrieben Kapital und Lagerfläche, obwohl sie andernorts dringend benötigt werden. Sparepartsnow ergänzt deshalb seine B2B-Plattform um einen Ankaufservice für industrielle Überbestände.

Ziel ist es, nicht mehr benötigte Komponenten wieder in den Wirtschaftskreislauf zurückzuführen und Unternehmen eine zusätzliche Möglichkeit zu bieten, überschüssige Lagerbestände wirtschaftlich zu verwerten.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite M4 im Rahmen der Messezeitung zur maintenance München in der der aktuellen Ausgabe der B&I.

Links:

www.sparepartsnow.de

Mit dem neuen Service übernimmt Sparepartsnow die Bewertung, Vermarktung und organisatorische Abwicklung des Ersatzteilankaufs. So gelangen ungenutzte Lagerbestände aus Produktionsumstellungen oder Serienwechsel wieder in den Wirtschaftskreislauf zurück. Bild: Sparepartsnow

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