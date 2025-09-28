Gemeinsam für die Digitalisierung von morgen

Bosch Rexroth engagiert sich in Initiative „Next Level Mittelstand“

Als Gesellschafter der Initiative „Next Level Mittelstand“ engagiert sich Bosch Rexroth für die digitale Transformation des deutschen Mittelstands. Die derzeit sechs Gesellschafter und 23 Mitglieder der Initiative, darunter Mittelständler, Start-Ups, IT-Fachleute und Konsortien, wollen die Digitalisierung im Mittelstand gemeinsam weiter vorantreiben und praxisorientierte Anleitungen für deren Umsetzung bereitstellen.

Thomas Fechner, Mitglied des Vorstands und verantwortlich für den Geschäftsbereich Fabrikautomation bei Bosch Rexroth, erklärt dazu: „Die Digitalisierung eröffnet dem Mittelstand künftig enorme Chancen, um ihre Wettbewerbsfähigkeit weiter zu stärken. Die Initiative ‚Next Level Mittelstand‘ bietet die ideale Plattform, um diese Potenziale gemeinsam zu erschließen und für den Mittelstand einfacher zugänglich zu machen.“

Technologisch erfordert der steigende Digitalisierungsgrad einen grundlegenden Wandel – weg von proprietären Systemen, hin zu offenen, modularen und skalierbaren Lösungen und dezentralen Architekturen. Künstliche Intelligenz wird diesen Trend künftig weiter beschleunigen. Mit seinem Automatisierungsbaukasten ctrlX Automation und App-Technologie treibt Bosch Rexroth diese Entwicklung seit Jahren aktiv voran.

„Als Gesellschafter der Initiative ‚Next Level Mittelstand‘ wollen wir den Mittelstand aktiv mit unserem Know-how unterstützen und gemeinsam mit anderen Mitgliedsunternehmen der Initiative die digitale Zukunft gestalten“, fasst Fechner zusammen.

Die Initiative „Next Level Mittelstand“ wurde im April 2024 gegründet, um den deutschen Mittelstand auf dem Weg in die digitale Zukunft zu unterstützen. Sie vernetzt führende Technologieanbieter mit mittelständischen Unternehmen, um gemeinsam Erfahrungen auszutauschen und Strategien und Tools zu entwickeln, die die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen nachhaltig stärken. Bild: Bosch Rexroth

