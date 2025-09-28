Delamine setzt auf Bilfinger

Bilfinger hat mit dem Chemieproduzenten Delamine einen dreijährigen Multi-Service-Rahmenvertrag für den Standort Delfzijl in den Niederlanden geschlossen.

Der Rahmenvertrag umfasst Engineering, Installationsarbeiten, Zugangslösungen, Isolierung sowie Services zur Verbesserung der Anlagenleistung. Die Laufzeit beträgt drei Jahre, mit einer Verlängerungsoption um weitere zwei Jahre.

Damit wird die langjährige Zusammenarbeit der beiden Unternehmen erweitert. Bilfinger soll Delamine über den gesamten Anlagenlebenszyklus unterstützen – von frühen Planungsphasen bis zur laufenden Instandhaltung und zu speziellen Zugangslösungen.

Effizienz und Nachhaltigkeit im Fokus

Die Bündelung der Leistungen soll den Abstimmungsaufwand zwischen den Gewerken reduzieren und die Durchführung der Arbeiten effizienter gestalten. Vereinbart sind zudem gemeinsame Ziele und Maßnahmen zur Produktivitätssteigerung. Dazu zählt beispielsweise der Einsatz elektrischer Hebe- und Transportgeräte, die neben der betrieblichen Effizienz auch die Umweltauswirkungen am Standort verringern sollen.

Links:

www.bilfinger.com/de/

Delamine produziert Ethylenamine auf EDC-Basis, die unter anderem in Körperpflegeartikeln, Autolacken und Baumaterialien eingesetzt werden. Das Unternehmen exportiert seine Produkte nach eigenen Angaben in mehr als 50 Länder. Bild: Delamine

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