Gut ausgerichtet läuft es besser

Fehlausrichtungen gehören zu den häufigsten Ursachen für Lager- und Dichtungsschäden. Sie führen zu übermäßigem Verschleiß, höherem Energieverbrauch und im schlimmsten Fall zu ungeplanten Stillständen. Mit einem neuen, flexibel erweiterbaren System will Fluke Reliability jetzt die Präzision und Effizienz in der Wellenausrichtung verbessern.

Wenn Wellen in Maschinen nicht exakt ausgerichtet sind, wirkt sich das schnell negativ auf Lager, Kupplungen oder Dichtungen aus. Es kommt zu Vibrationen, mechanischem Stress und vorzeitigem Verschleiß.

In der Folge steigen die Energie- und Wartungskosten – und im schlimmsten Fall steht die Anlage ganz still. Gerade in Zeiten knapper Personalressourcen und zunehmendem Effizienzdruck spielt die vorbeugende Ausrichtung rotierender Komponenten deshalb eine zentrale Rolle in der Instandhaltung.

Fluke Reliability bringt nun ein neues System auf den Markt, das den gesamten Prozess der Wellenausrichtung vereinfachen und zugleich skalierbar gestalten soll.

www.pruftechnik.com/de/

Das Unified Shaft Alignment Tablet, das in zwei Versionen angeboten wird, ist für raue Industrieumgebungen konzipiert und IP65-zertifiziert. Bild: Fluke

