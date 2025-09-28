Hymer baut Online-Konfigurator aus

Die Lösung berücksichtigt nun auch Salontüren, Durchgangssperren und Bremssysteme.

Hymer-Steigtechnik hat seinen Online-Konfigurator erweitert und bietet nun zusätzliche Komponenten für individuell anpassbare und sichere Steigtechniklösungen.

Zu den neuen Ausstattungsoptionen zählen selbstschließende Salontüren für besonders kurze Plattformen, Durchgangssperren mit Fußleiste und Führungsrolle sowie weitere Bremssysteme für fahrbare Plattformtreppen.

Der Konfigurator richtet sich an Anwender aus Handwerk, Industrie und Logistik. Er ermöglicht die individuelle Planung von Steigleiteranlagen, Treppen, Wartungsbühnen und Plattformen auf Basis des Hymer-Baukastensystems.

Ausgehend von einer Grundlösung lassen sich alle projektspezifischen Parameter festlegen. Das System generiert daraufhin ein 3D-Modell in Echtzeit, das eine unmittelbare visuelle Prüfung ermöglicht und die passgenaue Umsetzung unterstützt.

Links:

www.hymer-steigtechnik.de

„Mit den neuen Möglichkeiten in unserem Online-Konfigurator lassen sich Steigtechniklösungen jetzt noch besser an spezifische Anforderungen und Sicherheitsvorgaben anpassen“, erklärt Christian Frei, Vertriebsleiter Steigtechnik bei der Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG. Bild: Hymer

