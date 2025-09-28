Modulare Dachgeländer sorgen für Sicherheit

Hymer-Steigtechnik erweitert sein Portfolio um die neuen Hyghts-Geländersysteme für die kollektive Absturzsicherung auf Flachdächern. Die modular aufgebauten Lösungen lassen sich flexibel an unterschiedliche Dachgegebenheiten anpassen, sind schnell montiert und erfüllen die relevanten Normen für sicheres Arbeiten auf dem Dach.

Hymer-Steigtechnik stellt mit den Hyghts-Geländersystemen eine neue Produktlinie zur kollektiven Absturzsicherung vor. Die Systeme eignen sich für Flachdächer und schützen dauerhaft und zuverlässig Dachflächen und Absturzkanten. Anders als persönliche Schutzausrüstung sichern sie alle Personen im Arbeitsbereich ab – bei uneingeschränkter Bewegungsfreiheit.

Vormontierte Baugruppen und ein Klicksystem ermöglichen die Montage ohne Eingriffe in die Dachhaut. Die modularen Komponenten lassen sich zu passgenauen Lösungen kombinieren. Höhenverstellbare Pfosten gleichen Dachneigungen von minus 5 Grad bis 30 Grad aus, verschiedene Auslegerlängen erleichtern die Anpassung, und leichte Kunststoffballaste sorgen für ergonomisches Handling.

Die Systeme erfüllen alle wesentlichen Vorschriften zur Absturzsicherung (DIN EN 13374, TRBS 2121-1, DGUV Information 201-056, ASR A2.1).

Links:

www.hymer-steigtechnik.de

Die Integration der Hyghts-Systeme in den 3D-Online-Konfigurator ist in Vorbereitung. Damit können Anwender Dachflächen digital vermessen, Standard- oder Freiformflächen auswählen und die benötigten Komponenten normgerecht planen. Anschließend lässt sich ein Angebot speichern und direkt bestellen. Bild: Hymer

