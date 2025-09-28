Hymer-Leichtmetallbau mit neuem Geschäftsführer

Die Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG hat seit 1. Februar Alessandro Eiser zum neuen Geschäftsführer berufen. Der Manager übernimmt die operative Leitung des Steigtechnik-Herstellers aus Wangen und verantwortet die strategische Weiterentwicklung.

Das 1962 gegründete Familienunternehmen beschäftigt rund 350 Mitarbeitende in fünf Ländern und ist in zwei Geschäftsbereichen tätig: In der Steigtechnik reicht das Portfolio von Serienprodukten bis zu kundenspezifischen Sonderkonstruktionen auf Basis eines modularen Baukastensystems. Seit 1984 entwickelt und produziert Hymer-Leichtmetallbau zudem maßgeschneiderte Systemkomponenten für die Caravan-, Schiffs- und Nutzfahrzeugindustrie.

Alessandro Eiser war bereits Mitglied des Beirats und bringt langjährige Führungserfahrung in der strategischen Entwicklung mittelständischer Industrieunternehmen im Automotive-Umfeld mit.

Seine fachlichen Schwerpunkte liegen in den Bereichen Organisation, Transformation und nachhaltige Unternehmensentwicklung. Mit der Berufung setzt Hymer-Leichtmetallbau auf Kontinuität in der laufenden strategischen Neuausrichtung und setzt Impulse für neue Perspektiven.

Der bisherige Interimsgeschäftsführer Berth Hausmann begleitet die Übergabe aktiv und kehrt anschließend in den Beirat zurück, wo er das Unternehmen weiterhin beratend unterstützt.

Alessandro Eiser ist neuer Geschäftsführer. Bild: Hymer-Leichtmetallbau

