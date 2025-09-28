Sichere Plattformtreppe auf dem Recyclinghof

Ein Recyclinghof im Hohenlohekreis setzt für den Bürgerzugang zu Sperrmüllcontainern auf eine fahrbare Plattformtreppe von Hymer-Steigtechnik. Die individuell konfigurierte Lösung verbessert Sicherheit und Ergonomie, lässt sich flexibel einsetzen und ist für den robusten kommunalen Dauerbetrieb ausgelegt.

Recyclinghöfe stehen vor der Aufgabe, einen sicheren Zugang zu Containern zu ermöglichen und gleichzeitig klare Sicherheitsvorgaben einzuhalten. Insbesondere beim Umgang mit sperrigen Abfällen sind stabile, witterungsbeständige Zugänge erforderlich, da die Betreiber im Schadensfall haften.

Vor diesem Hintergrund entschied sich ein Recyclinghof im Hohenlohekreis für eine fahrbare Plattformtreppe aus dem Baukastensystem von Hymer-Steigtechnik. Die Lösung wurde passgenau für den Einsatz an einem Sperrmüllcontainer ausgelegt und direkt über den Hymer-Online-Konfigurator geplant.

Der Online-Konfigurator ermöglicht es projektspezifisch zu konfigurieren. Abmessungen, Neigungswinkel, Podestlängen, Geländervarianten und weitere sicherheitsrelevante Parameter lassen sich auf Basis einer Grundlösung individuell festlegen. Ein integriertes 3D-Modell stellt die Konfiguration in Echtzeit dar und erlaubt bereits in der Planungsphase eine visuelle Prüfung. Ergänzende Informationen zu Normvorgaben oder technischen Varianten können bei Bedarf eingeblendet werden.

Die Plattformtreppe wird nicht ausschließlich an einem Container eingesetzt. Dank ihres leichtgängigen Fahrwerks kann sie bei Bedarf schnell zu einem anderen Standort verfahren werden. Der Zugang ist beaufsichtigt und in der Regel für einzelne Personen vorgesehen.

Für die nötige Trittsicherheit sorgen Stahlgitterroststufen (Stahl RHK R12), die auch bei Nässe, Schnee oder Eis einen sicheren Stand bieten. Ein Mitarbeiter des Recyclinghofs betont zudem die einfache Montage: Vormontierte Baugruppen, verschraubte Verbindungen und austauschbare Elemente ermöglichten den Aufbau innerhalb eines halben Vormittags.

Links:

www.Hymer-Alu.de

Im laufenden Betrieb tragen großflächige Stufen, präzise einstellbare Federrollen und die Möglichkeit zum einfachen Austausch einzelner Komponenten zu einem geringen Wartungsaufwand bei. Das sorgt für eine langfristig wirtschaftliche Nutzung im kommunalen Umfeld. Bild: Hymer

