Industrie Informatik jetzt mit ISO 27001-Zertifikat

Die Industrie Informatik GmbH hat die ISO/IEC 27001-Zertifizierung erhalten. Damit bestätigt ein unabhängiges Audit, dass der MES-Spezialist höchste Standards in puncto Informationssicherheit erfüllt. Kunden und Partner profitieren von gesteigertem Vertrauen, effizienteren Prozessen und einem klaren Sicherheitskonzept.

Die ISO/IEC 27001-Zertifizierung gilt als international anerkanntes Rahmenwerk für Informationssicherheits-Managementsysteme. Sie umfasst sowohl die Entwicklung und Weiterentwicklung der MES-Software Cronetwork und Cronetworld als auch Beratung, Implementierung und den sicheren Betrieb der Cloud-Plattform Cronetworld.

Die Zertifizierung bietet Schutz vor Bedrohungen wie Datenlecks oder Cyberangriffen und signalisiert zugleich, dass Informationssicherheit oberste Priorität hat. Zudem erleichtert sie die Erfüllung regulatorischer Anforderungen. Effizienteres Risikomanagement und optimierte Prozesse schaffen zusätzliche Transparenz im täglichen Umgang mit Informationen. Ein weiterer Vorteil: ISO 27001 hat sich inzwischen als wichtiges Kriterium bei Ausschreibungen etabliert.

Gerhard Müller, Chief Information Security Officer der Industrie Informatik GmbH, betont: „Mit der ISO/IEC 27001-Zertifizierung setzen wir auf geprüfte Spitzenqualität in Sachen IT-Sicherheit. Ob Entwicklung, Beratung oder Cloud-Betrieb unserer MES-Lösungen – Kundendaten sind durch strenge Sicherheitsprozesse bestens geschützt. Dieses Gütesiegel steht für Vertrauen, Verantwortung und zukunftssicheren Datenschutz.“

Die Zertifizierung gilt sowohl für den Hauptsitz der Industrie Informatik GmbH in Österreich als auch für die deutsche Tochtergesellschaft.

Links:

www.industrieinformatik.com

Mit dem erfolgreichen Abschluss der ISO/IEC 27001-Zertifizierung stärkt Industrie Informatik seine Position im Markt. Bild: Industrie Informatik

