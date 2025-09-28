Instandhaltungstage Salzburg

Von 16. bis 18. Juni 2026 wird Salzburg erneut zum Treffpunkt der Instandhaltungsbranche. Die Instandhaltungstage, die in diesem Jahr bereits zum 20. Mal stattfinden, haben sich als etablierte Plattform für fachlichen Austausch und praxisorientierte Weiterbildung entwickelt. Fach- und Führungskräfte aus Industrie, Technik und Facility Management nutzen die Veranstaltung, um aktuelle Herausforderungen zu diskutieren und Lösungsansätze kennenzulernen. Die Veranstaltung kombiniert dazu Trainings, Workshops und Fachvorträge mit einem gezielten Austausch zwischen Anwendern und Lösungsanbietern.

Im Zentrum der Veranstaltung stehen Strategien, um Anlagen trotz steigenden Kostendrucks effizient zu betreiben. Das Programm umfasst mehr als ein Dutzend Fachtrainings und Workshops, die Themen wie Prozessoptimierung, Kostenmanagement, Risikoanalysen und Ersatzteilstrategien behandeln. Auch die Planung von Stillständen sowie organisatorische und rechtliche Fragestellungen nach Industrieunfällen werden adressiert.

Ein eigener Schwerpunkt liegt auf datenbasierten Anwendungen in der Instandhaltung. Der KI-Fokustag am 17. Juni widmet sich konkreten industriellen Einsatzszenarien. Unternehmen geben Einblick in reale Projekte und zeigen, wie datengetriebene Methoden zur Optimierung von Wartungsprozessen beitragen können.

Mehrere Industrieunternehmen und Forschungseinrichtungen präsentieren ihre aktuellen Projekte und Erfahrungen. Die Beiträge liefern Einblicke in unterschiedliche Branchen und verdeutlichen, wie Instandhaltungsstrategien unter realen Bedingungen umgesetzt werden.

Der abschließende Veranstaltungstag bündelt Vorträge, Praxisberichte und eine begleitende Fachausstellung. Ziel ist es, den direkten Austausch zwischen Anwendern, Fachleuten und Lösungsanbietern zu fördern und konkrete Impulse für den eigenen Betrieb mitzunehmen.

Links:

www.instandhaltungstage.at

Bild: dankl+partner consulting

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