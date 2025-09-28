Intralogistik integriert denken

Torwegge zeigt auf der Logimat in Stuttgart integrierte Intralogistiklösungen, die den Materialfluss vom Boden bis unter die Hallendecke abbilden. Im Fokus steht das abgestimmte Zusammenspiel von Förder-, Transport- und Handhabungstechnik, um Flächen besser zu nutzen und innerbetriebliche Prozesse effizienter zu gestalten.

Wie sich innerbetriebliche Transporte platzsparend und durchgängig organisieren lassen, demonstriert Torwegge auf der Logimat in Stuttgart. Das Unternehmen präsentiert kein einzelnes Produkt, sondern ein Gesamtkonzept, bei dem bodengebundene und überkopfgeführte Fördersysteme funktional ineinandergreifen.

Zentrales Exponat ist die automatisierte Torwegge-Hängebahn, die Lasten oberhalb von Arbeits- und Verkehrsflächen transportiert. Das modulare System eignet sich unter anderem für die Verkettung von Montagearbeitsplätzen sowie für Sortier- und Zuführprozesse.

Am Messestand wird das Zusammenspiel mit einer angetriebenen Rollenbahn gezeigt, die den Materialfluss auf Bodenhöhe übernimmt. Durch die parallele Anordnung beider Systeme wird sichtbar, wie sich Materialflüsse vertikal staffeln lassen, ohne zusätzliche Hallenfläche zu beanspruchen.

Ergänzend zur automatisierten Fördertechnik stellt Torwegge mit dem Vario-Trolley eine manuelle Transportlösung für schwere Lasten vor. Der Transportwagen ist in mehreren Standardgrößen erhältlich und lässt sich individuell konfigurieren, etwa für den Einsatz in Logistik, Handel oder Industrie.

Neben kompletten Anlagen zeigt Torwegge auch einzelne Fördertechnikkomponenten.

www.torwegge.de

Auf der Messe zu sehen: Automatisierte Hängebahn für den Materialtransport unter der Hallendecke. Bild: Torwegge

