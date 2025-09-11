Jetzt handeln, bevor es friert

Gefrorene Eisplatten auf Lkw-Planen stellen im Winter ein erhebliches Unfallrisiko dar. Mit dem Eisfrei-Gerüst-System bietet Krause eine praxisnahe Lösung, die nicht nur Sicherheit schafft, sondern auch ganzjährig genutzt werden kann.

Bereits wenige Zentimeter Eis können sich während der Fahrt lösen und mit hoher Wucht auf nachfolgende Fahrzeuge treffen. Die Folgen reichen von zerstörten Windschutzscheiben bis hin zu schweren Unfällen. Polizei und Prüforganisationen warnen jedes Jahr eindringlich vor diesen Gefahren. Für Transportunternehmen entstehen damit nicht nur Sicherheitsrisiken, sondern auch mögliche Haftungs- und Reputationsschäden.

Die Straßenverkehrsordnung verpflichtet nämlich Fahrer, Fahrzeuge vor Fahrtantritt von Eis und Schnee zu befreien. Wer dies unterlässt, riskiert Verwarnungsgelder, Bußgelder bis zu 120 Euro und Punkte in Flensburg. Bei Personenschäden drohen strafrechtliche Konsequenzen. Unternehmen sind in der Pflicht, ihre Fahrer entsprechend zu unterweisen und geeignete Hilfsmittel bereitzustellen.

Das modulare Eisfrei-Gerüst-System schafft einen sicheren Zugang zu Planen- und Kofferaufbauten. Eine Arbeitsplattform in rund drei Metern Höhe mit rutschfestem Aufstieg, robusten Belägen und umlaufendem Seitenschutz erleichtert das Entfernen von Eis und Schnee. Die Konstruktion lässt sich freistehend oder wandgebunden installieren und an unterschiedliche Platzverhältnisse anpassen.

Dank seiner modularen Bauweise kann das Gerüst in Längen von sechs bis 18 Metern konfiguriert werden. Mit einem Geländer-Erweiterungs-Set wird auch die untere Ebene nutzbar, sodass das System nicht nur im Winter, sondern ganzjährig für Wartungs-, Reinigungs- und Kontrollarbeiten eingesetzt werden kann.

Ein speziell entwickelter Eisräumer, Schranken-Sets oder Stahlplatten zur Stabilisierung auf schwierigem Untergrund erweitern die Anwendungsmöglichkeiten. Damit eignet sich das Eisfrei-Gerüst für Autohöfe, Raststätten, Speditionen, kommunale Betriebshöfe und Logistikzentren. Betreiber erhöhen damit die Sicherheit, reduzieren Haftungsrisiken und vermeiden Ausfallzeiten.

Mit den ersten Nachtfrösten steigt die Gefahr rapide. Die Kosten eines einzigen Schadensfalls übersteigen meist die Investition in eine sichere Enteisungslogistik. Wer frühzeitig plant, sorgt für geregelte Abläufe, schützt Mitarbeiter und Fahrzeuge und reduziert rechtliche Risiken. Bild: Krause

