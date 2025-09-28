Kompakte Tritte im Fokus

Tritte schließen die Lücke zwischen Bodenarbeit und Leiter. Mit der Monto-Serie bietet Krause ein differenziertes Sortiment für Wartung, Instandhaltung und handwerksnahe Tätigkeiten. Je nach Anwendung stehen kompakte, mobile oder komfortorientierte Lösungen zur Verfügung – zunehmend auch mit pflegeleichten, eloxierten Oberflächen.

Die Monto-Produktlinie ist auf den häufigen Einsatz ausgelegt und deckt unterschiedliche Anforderungen ab – von einfachen Zugriffslösungen bis hin zu arbeitsplatzähnlichen Plattformen. Für den praktischen Nutzen sind weniger Bauhöhe oder Bauform entscheidend als Sicherheits- und Komfortmerkmale. Rutschhemmende Trittflächen, profilierte Fußkappen, integrierte Klappsperren und ausreichend dimensionierte Standflächen verbessern die Arbeitssicherheit und unterstützen ergonomisches Arbeiten. Je nach Modell variieren diese Eigenschaften deutlich, wodurch sich die Tritte gezielt an unterschiedliche Einsatzprofile anpassen lassen.

Modelle wie Treppy, Toppy oder Picoly sind auf schnelle Verfügbarkeit ausgelegt. Sie lassen sich einfach transportieren und nach Gebrauch platzsparend verstauen. Der Klapptritt Toppy kombiniert kompakte Abmessungen mit praxisgerechten Details wie rutschhemmenden Stufen, integrierter Klappsperre und einer Belastbarkeit bis 150 Kilogramm. Besonders relevant für den Einsatz in Werkstatt und Instandhaltung ist die geringe Bauhöhe im zusammengeklappten Zustand.

Einen funktionalen Mehrwert bieten eloxierte Varianten wie Treppy eloxiert oder Toppy Style. Die Oberflächen sind pflegeleicht und reduzieren Verschmutzungen beim Handling. Das ist insbesondere bei Arbeiten in sensiblen Bereichen oder im Innenausbau von Vorteil, wenn Werkzeuge und Steighilfen regelmäßig angefasst und umgesetzt werden.

Mit dem Modell Rolly ergänzt Krause das Sortiment um eine mobile Lösung. Das integrierte Roll-Stop-System ermöglicht einen einfachen Positionswechsel bei gleichzeitig sicherem Stand während der Nutzung. Gerade bei wiederkehrenden Wartungsarbeiten mit häufig wechselnden Einsatzorten kann dies den Arbeitsablauf deutlich vereinfachen.

Für Tätigkeiten mit längeren Standzeiten sind Modelle wie Treppo oder Toppy XL ausgelegt. Größere Standflächen und tiefere Stufen erhöhen die Stabilität und reduzieren Ermüdung. Damit entwickeln sich klassische Tritte zunehmend in Richtung kompakter Arbeitsplattformen.

Mit der Steptop geht Krause noch einen Schritt weiter: Die groß dimensionierte Standfläche ermöglicht sicheres Arbeiten in geringer Höhe und positioniert das System als Alternative zu kleinen Arbeitsbühnen.

Links:

www.krause-systems.com

Tritte kommen überall dort zum Einsatz, wo ein sicherer Stand bei geringer Arbeitshöhe erforderlich ist. Mit Standhöhen bis etwa einem Meter sind sie für viele Wartungs- und Instandhaltungsaufgaben ausreichend und lassen sich schnell bereitstellen sowie platzsparend verstauen. Bild: Krause

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