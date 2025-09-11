Krause auf der A+A 2025

Wenn die A+A 2025 in Düsseldorf vom 4. bis 7. November ihre Tore öffnet, präsentiert Krause dort moderne Steig- und Zugangstechnik sowie begleitende Dienstleistungen. Neben praxisnahen Produkten wie der neuen Skymatic-Leiter stehen digitale Lösungen, Prüfservices und Schulungsangebote im Mittelpunkt des Messeauftritts.

Mit der Skymatic zeigt Krause auf der Messe eine fahrbare Teleskop-Plattformleiter, die sich dank Clickmatic-System schnell in der Höhe verstellen lässt. Auch auf Treppen und Absätzen bleibt sie stabil und ergonomisch nutzbar. Die Skymatic ist in zwei Größen erhältlich. Ergänzt wird das Sortiment durch teleskopierbare Stufen- und Doppelleitern, die flexibles Arbeiten auf wechselnden Höhen ermöglichen und durch tiefe Stufen ergonomisches Stehen unterstützen.

Neben Standardlösungen entwickelt Krause aber auch Sonderkonstruktionen für spezielle Einsatzbereiche. Maßgeschneiderte Übergänge, komplexe Plattformsysteme oder Konstruktionen für schwer zugängliche Stellen entstehen in enger Abstimmung mit den Anwendern. Ziel ist die Verbindung von Arbeitssicherheit und effizienteren Prozessen – ein Ansatz, den Krause als „Return on Prevent“ beschreibt.

Ergänzend zu den Produkten bietet die Krause Academy Seminare an, mit denen Unternehmen Mitarbeiter zur „befähigten Person“ qualifizieren können. Diese Schulungen sind als Präsenz-, Online- oder Inhouse-Formate verfügbar.

Parallel übernimmt Krause auf Wunsch mit Inspect die Prüfung von Leitern und Arbeitsmitteln. Die Wosatec-Web-App unterstützt zusätzlich mit einer digitalen Verwaltungslösung, die Prüfintervalle überwacht und Ergebnisse papierlos dokumentiert.

www.krause-systems.com

Besucher der Messe finden das Unternehmen in Halle 4, Stand G30, wo Fachgespräche, Produktvorführungen und Beratungen angeboten werden. Bild: Krause

