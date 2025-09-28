Leadec richtet sein Portfolio neu aus …
… und stärkt vor allem den Bereich Intralogistik in der Fabrik
Der Industriedienstleister Leadec hat sein Leistungsportfolio neu strukturiert und setzt künftig stärker auf Logistikprozesse innerhalb der Fabrik. Ziel des Unternehmens ist es nach eigenen Angaben, die Produktionsversorgung seiner Kunden effizienter, digitaler und nachhaltiger zu gestalten.
Neben klassischen Aufgaben wie Lagerwirtschaft oder Vormontage rücken zunehmend datenbasierte Lösungen in den Fokus, die für störungsfreie Abläufe in der Produktion sorgen.
