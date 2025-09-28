Leadec richtet sein Portfolio neu aus …

… und stärkt vor allem den Bereich Intralogistik in der Fabrik

Der Industriedienstleister Leadec hat sein Leistungsportfolio neu strukturiert und setzt künftig stärker auf Logistikprozesse innerhalb der Fabrik. Ziel des Unternehmens ist es nach eigenen Angaben, die Produktionsversorgung seiner Kunden effizienter, digitaler und nachhaltiger zu gestalten.

Neben klassischen Aufgaben wie Lagerwirtschaft oder Vormontage rücken zunehmend datenbasierte Lösungen in den Fokus, die für störungsfreie Abläufe in der Produktion sorgen.

www.leadec-services.de

„Mit einer exakt auf die Produktionsprozesse abgestimmten Intralogistik bleibt alles im Fluss. Seit über 60 Jahren unterstützen wir unsere Kunden in ihren Fabriken, kennen sämtliche Abläufe und Anlagen und haben umfassende Erfahrung in der Logistik gesammelt. Ihre Bedeutung in industriellen Prozessen hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Deshalb stärken auch wir unsere Leistungen rund um die Logistik in der Fabrik“, sagt Markus Glaser-Gallion, CEO von Leadec. Bild: Leadec

