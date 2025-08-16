Maßgeschneiderte Verdichtertechnik

Aerzen präsentiert auf der Gastech 2025 in Mailand Lösungen für Luft- und Prozessgasverdichtung. Der Hersteller setzt auf individuell konzipierte Anlagen, die Effizienz, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit verbinden – und bietet spezielle Technik für Anwendungen von Chemie bis Wasserstoff.

„Nicht die Maschine bestimmt den Prozess – sondern der Prozess die Maschine.“ Dieses Prinzip prägt bei Aerzen die Entwicklung von Gebläsen und Verdichtern für unterschiedlichste Anwendungen. Das Unternehmen zählt zu den erfahrensten Anbietern für Prozessgastechnik und setzt auf maßgeschneiderte Konzepte, die auch unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen zuverlässig arbeiten.

Ob in der Chemie, Petrochemie, Rohstoff- oder Energiegewinnung: Bei der Verdichtung hochkritischer Prozessgase gelten strenge Anforderungen an Sicherheit und Engineering. Aerzen bietet hierfür ölfreie Schraubenverdichter der Baureihe VRA sowie öleingespritzte Varianten der Baureihe VMY. Letztere erreichen Differenzdrücke bis 20 bar und gelten als besonders unempfindlich gegenüber schwankenden Betriebsparametern.

Das Portfolio umfasst außerdem zahlreiche ölfreie Schraubenverdichter und Drehkolbengebläse, die für lange Laufzeiten im Dauerbetrieb ausgelegt sind. Neben energieeffizienter Ausführung zählen auch ATEX-Varianten, Effizienzoptimierungen, Life Monitoring und Predictive Maintenance zu den Möglichkeiten. Für Revamp-Projekte nutzt Aerzen 3D-Laservermessung, um neue Verdichterstufen präzise in bestehende Anlagen zu integrieren.

Wasserstoff spielt eine zentrale Rolle bei der Dekarbonisierung der Industrie. Aerzen beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit dieser Technologie und bietet unterschiedliche Baureihen – von ölfrei über wassergeflutet bis öleingespritzt. Der wassergeflutete Schraubenverdichter VRW 536 M fördert H2-Volumenströme bis 6.000 m³/h und erreicht Enddrücke bis 10 bar(a). Er eignet sich besonders als Vorverdichter in Elektrolyseprojekten, reduziert Investitionskosten und spart Platz.

Vom 9. bis 12. September 2025 stellt Aerzen auf der Gastech in Halle 22, Stand F113, sein aktuelles Lösungsportfolio vor – von Verdichtern für Prozessgase bis hin zu Technologien für die Wasserstoffwirtschaft. Bild: Aerzen

