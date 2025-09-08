Mehr Sicherheit auf der Leiter

Arbeiten in der Höhe bergen immer ein Risiko – ob auf der Baustelle, in der Werkhalle oder auch im eigenen Garten. Mit einem durchdachten Zubehörprogramm zeigt Krause, wie sich Leitern sicherer und komfortabler nutzen lassen. Das reicht vom stabilen Stand auf unebenem Boden bis zur ordentlichen Lagerung nach dem Einsatz.

Ein sicherer Stand ist die Basis jeder Arbeit auf der Leiter. Unebener Untergrund oder weicher Boden können schnell gefährlich werden. Krause bietet hierfür Holmverlängerungen, flexible Traversen oder Leiterspitzen, die sich im Erdreich verankern. Damit wird auch auf schwierigen Flächen eine stabile Arbeitsgrundlage geschaffen.

Nicht nur der Stand, auch die Fixierung ist entscheidend. Wandabstandhalter oder Mastkrallen verhindern seitliches Verrutschen und sorgen dafür, dass sich Anwender auf ihre Tätigkeit konzentrieren können. „Denn nur wenn der Anwender sich nicht ständig um sein Gleichgewicht sorgen muss, kann er sich auf die eigentliche Tätigkeit konzentrieren“, so das Unternehmen.

Häufig entstehen Unfälle auch durch herabfallende Werkzeuge. Ablageschalen, Taschen und magnetische Halterungen schaffen Abhilfe, da sie Werkzeuge griffbereit fixieren. Das spart unnötiges Auf- und Absteigen und erhöht sowohl Sicherheit als auch Effizienz.

Besonders für den professionellen Einsatz relevant ist die Combisystem-Tritt-Ablage. Sie kann in die Sprossen eingehängt werden, verbessert den Standkomfort und erfüllt die Vorgaben der TRBS 2121. Umgedreht genutzt, dient sie als Ablage für Werkzeuge oder Material.

Nach der Arbeit ist die Leiter oft noch ein Risiko. Wandhalter und Aufbewahrungssysteme verhindern Stolperfallen und schützen vor Beschädigungen. Für den Transport bietet Krause ein Leitersicherungs-Set, das die Leiter fest fixiert und zusätzlich abschließbar ist. So bleibt sie auch unterwegs zuverlässig gesichert.

Links:

www.krause-systems.de

Krause versteht Sicherheit nicht als einzelnes Produkt, sondern als Gesamtkonzept – vom Stand auf dem Boden über Ordnung und Fixierung bis hin zu Transport und Lagerung. Bild: Krause

