Mobile Gerüstlösung

Mit dem neuen Teletower ergänzt Zarges sein Sortiment um ein kompaktes, mobiles Klappgerüst für Wartung, Service und Instandhaltung. Der Clou: Der Aufbau gelingt in wenigen Minuten durch nur eine Person – und das Gerüst passt in den Kofferraum.

Mit dem Teletower erweitert Zarges sein Gerüste-Sortiment um ein teleskopierbares und mobiles Klappgerüst. Besonders in der Wartung und Instandhaltung, wo Mitarbeitende täglich mehrere Stationen anfahren, bietet der Teletower eine wertvolle Unterstützung.

Durch die einfache Ein-Mann-Montage ist der Auf- und Abbau effizient. Mit einem Maß von 80 x 45 x 118 cm (Länge x Breite x Höhe) im zusammengeklappten Zustand lässt sich das Gerüst zudem problemlos in einem Transporter oder Auto befördern.

„Mit dem Teletower reagieren wir gezielt auf die Anforderungen mobiler Einsätze im Bereich Wartung, Instandhaltung und Service“, erklärt Höbke Thomssen, Produktmanagerin für Gerüste und Plattformleitern DACH/Int bei Zarges. „Gerade in diesen Bereichen ist es entscheidend, dass Arbeitsmittel schnell verfügbar, sicher einsetzbar und einfach zu transportieren sind. Der Teletower vereint all diese Eigenschaften: Er lässt sich von einer Person innerhalb weniger Minuten aufbauen, bietet eine sichere Arbeitsplattform und passt durch sein kompaktes Maß in jeden Kofferraum. So ermöglichen wir unseren Kunden maximale Flexibilität – ohne Kompromisse bei der Sicherheit.“

Obwohl Arbeiten in der Höhe sicherheitskritisch sind, greifen viele Betriebe im Alltag weiterhin zur Leiter – aus Routine, Zeitdruck oder Personalmangel. Dabei sind die Risiken hoch, selbst bei vergleichsweise geringen Fallhöhen. Zarges schafft hier Abhilfe: Mit dem Teletower steht nun eine praxisnahe Alternative zur Verfügung, die mehr Sicherheit und Flexibilität bietet, ohne aufwendige Logistik oder Teamaufwand. Bild: Zarges

