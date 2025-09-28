Zarges Online-Konfigurator für Aluminiumkisten

Zarges bietet einen Online-Konfigurator, mit dem Anwender individuelle Aluminium-Transport- und Lagerkisten selbst zusammenstellen können — direkt verknüpft mit der Produktion.

Transport- und Lagerkisten müssen in vielen Anwendungen exakt zu den Einsatzbedingungen und dem Transportgut passen. Standardmaße reichen dafür oft nicht aus.

Konfiguration, Zeichnung und Preis automatisch

Das digitale Tool erzeugt nach der Konfiguration automatisch eine Preisübersicht sowie eine technische Zeichnung. Maßgeschneiderte Aluminiumkisten lassen sich so schnell planen und direkt anfragen — ohne Rückfragen oder manuelle Zwischenschritte.

Direkte Verbindung zur Produktion

Der Online-Konfigurator ist direkt mit der Zarges-Produktion verknüpft. Anwender übernehmen damit einen Teil des Produktdesigns selbst und verkürzen den Weg von der Idee zur fertigen Kiste.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 28 der aktuellen B&I.

Links:

www.zarges.de

Passende Kisten können nun mit dem Online-Konfigurator individuell zusammengestellt werden. Bild: Zarges

Artikel per E-Mail versenden