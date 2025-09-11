Neuheiten von Zarges zur A+A

Auf der A+A 2025 präsentiert Zarges neue Lösungen für Arbeitssicherheit und Steigtechnik. Zu den Highlights zählen der modular konfigurierbare Creaxess-Laufsteg, neue Rettungs- und Zugangssysteme, ein mobiler Teletower sowie ein Online-Konfigurator für Transportkisten, der ab 2026 verfügbar sein wird.

Eine Neuheit ist der Creaxess-Laufsteg, ein modular aufgebautes System aus Aluminium für den sicheren Zugang zu Maschinen. Er lässt sich über den Online-Konfigurator individuell planen und bereits ab Messebeginn bestellen.

Das Portfolio Fall Protection wird durch die neuen Abseil- und Rettungsgeräte Liberex und Liberex+ ergänzt. Beide sind intuitiv bedienbar, verfügen über automatische Bremsmechanismen und digitale Features wie NFC-Tags und QR-Codes. Liberex+ bietet zusätzlich eine Hubfunktion und den Anschluss für Akku-Schrauber. Weitere Ergänzungen sind das Dreibein Triplex und das Höhensicherungsgerät Exhelon Rescue.

Mit dem Teletower zeigt Zarges ein mobiles Teleskopgerüst, das von einer Person aufgebaut und im Pkw transportiert werden kann. Es richtet sich vor allem an Anwender, die bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten häufige Standortwechsel haben. Auf der Messe wird der Aufbau live demonstriert.

Ab Anfang 2026 erleichtert ein neuer Online-Konfigurator die Bestellung von Transportkisten. Kunden können Produkte individuell gestalten und in Echtzeit eine 3D-Vorschau sowie ein Angebot erhalten. So sollen Bearbeitungs- und Lieferzeiten deutlich sinken.

Links:

www.zarges.de

Zarges zeigt auf der A+A den modularen Creaxess-Laufsteg für sichere Wartungsarbeiten. Bild: Zarges

