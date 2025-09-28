Sichere Wege in Betrieb und Logistik

Überstiege, Treppen und Laufstege von Munk Günzburger Steigtechnik verkürzen Wege in Fertigung und Logistik und erhöhen zugleich die Arbeitssicherheit. Dank modularer Bauweise und Online-Konfiguratoren lassen sich die Systeme passgenau planen und schnell umsetzen.

In Produktions- und Logistikbereichen entscheiden kurze, sichere Wege über Effizienz und Sicherheit. Überstiege, Treppen, Plattformtreppen und Laufsteganlagen von Munk Günzburger Steigtechnik schaffen direkte Verbindungen – im Innen- wie im Außenbereich – und unterstützen so reibungslose Arbeitsabläufe.

„Der richtige Überstieg am richtigen Platz wird schnell zum Schlüsselfaktor für schnellere Betriebsabläufe: Unsere Kunden senken so ihre Produktionskosten, denn sie können voll auf automatisierte Fertigungsabläufe setzen und trotzdem sicher sein, dass das Bedienpersonal schnell und ohne große Umwege von A nach B kommt. Das spart jede Menge Zeit und Geld und sorgt für ein Höchstmaß an Arbeitssicherheit“, betont Ferdinand Munk, Inhaber und Geschäftsführer der Munk Group.

Alle Systeme sind modular konstruiert und lassen sich bei veränderten Anforderungen anpassen oder erweitern. Montagefreundliche Verbindungstechnik beschleunigt den Aufbau, während standardmäßig integrierte Rollen und praxisgerechte Details den täglichen Einsatz erleichtern.

Planung per Online-Konfigurator

Überstiege, Treppen, Laufstege oder Steigleitern können online mit wenigen Klicks konfiguriert werden. Maße, Neigungswinkel, Beläge und Zubehör werden Schritt für Schritt definiert, das Ergebnis als 3D-Modell visualisiert. Angebot und Zeichnung stehen direkt zur Verfügung. Die Konfiguratoren lassen sich auch live auf der Logimat 2026 in Stuttgart testen.

Je nach Umgebung stehen verschiedene Tritt- und Standflächen zur Auswahl – von rutschhemmenden Gitterrosten für den Außenbereich bis zu hygienetauglichen Aluminiumlösungen für sensible Zonen. Alle Varianten erfüllen hohe Anforderungen an Rutschhemmung und Sicherheit.

Modulare Laufsteganlagen lassen sich flexibel anpassen und erweitern. Bild: Munk Günzburger Steigtechnik

