Munk Günzburger Steigtechnik stellt im Steigtechnik-Ratgeber 2026 neue Produkte und bewährte Lösungen für sicheres Arbeiten vor. Das 460 Seiten starke Verkaufshandbuch bündelt über 2.500 Serienprodukte, ergänzt durch digitale Inhalte, Online-Konfiguratoren und ein erweitertes E-Learning-Angebot zur Weiterbildung.

Im Produktprogramm 2026 präsentiert Munk Günzburger Steigtechnik unter anderem eine neue fahrbare Montageplattform. Sie ist modular aufgebaut, lässt sich werkzeuglos montieren und demontieren und kann alternativ als Transportwagen für Werkzeug und Material eingesetzt werden.

Ebenfalls neu ist eine überarbeitete Stufen-Einhängeleiter für LKW. Sie ermöglicht einen sicheren Zugang zur Ladefläche und lässt sich platzsparend verstauen. Bei Fahrzeugen mit Seitenbordwand wird die Leiter direkt eingehängt und steht dadurch besonders stabil.

Das Ein-Personen-Rollgerüst Flexxtower SG ist nun auch in der Variante „ergo“ erhältlich. Die integrierte Ergo-Plattform mit 1,20 m Länge ist bis zu 40 Prozent leichter als herkömmliche Plattformen und erleichtert Aufbau und Handling.

Weitere Produktneuheiten sind eine Zweiholm-Mastleiter für Arbeiten an Strom-, Telekommunikations- und Antennenmasten, eine Wartungsplattform für Gleisgruben sowie ein kompakter Haushalts-Klapptritt für Büro, Werkstatt und Haushalt.

Ein eigenes Kapitel widmet sich der modularen Steigtechnik. Vorgestellt werden Lösungen, die sich flexibel anpassen, erweitern und anschließend platzsparend zerlegen lassen – komplett werkzeuglos. Dazu zählen unter anderem steckbare Stufen-Stehleitern, Plattformleitern, Flexxtower-Ein-Personen-Gerüste sowie der ML-Klapptritt mit Erweiterung zur Arbeitsplattform.

Der Ratgeber zeigt zudem die Bandbreite an Zubehör zur Steigerung von Sicherheit und Ergonomie, etwa rutschhemmende Trittauflagen, Leiterkopfsicherungen, Handläufe oder Transporträder. Über QR-Codes gelangen Anwender direkt zu Online-Konfiguratoren für Steigleitern, Treppen, Überstiege und Dachüberstiege sowie zum Weiterbildungsangebot.

Links:

www.munk-group.de

Die Printversion des neuen Steigtechnik-Ratgebers 2026 können Anwender per Mail (vertrieb@munk-group.com) oder über die 08221/3616-01 telefonisch sowie über Messenger-Apps anfordern. Bild: Munk Group

