Munk: Top-Arbeitgeber 2026

Die Munk Group ist als „Arbeitgeber des Jahres 2026“ ausgezeichnet worden. In einer umfangreichen Studie erreichte der Hersteller für Steig- und Rettungstechnik die volle Punktzahl. Bewertet wurden unter anderem Ausbildung, Karrierechancen, Fairness und Zukunftsfähigkeit von Arbeitsplätzen.

Die Munk Group hat im Ranking von Deutschlandtest und Focus Money den ersten Platz in der Kategorie Baustoff- und Bauchemieanbieter erreicht. Mit 100 Punkten setzte das Unternehmen den Höchstwert im Vergleich von rund 16.000 untersuchten Firmen. Die Analyse, durchgeführt vom Kölner Institut ServiceValue, bewertet unter anderem Ausbildung, Karriereperspektiven und Arbeitsbedingungen.

Für das Familienunternehmen spielen neben wirtschaftlichen Kennzahlen vor allem Faktoren wie Unternehmenskultur und Entwicklungsmöglichkeiten eine zentrale Rolle. „Im Wettbewerb um die Talente der Zukunft freut uns diese Auszeichnung als ‚Arbeitgeber des Jahres 2026‘ besonders. Das Ergebnis zeigt, dass wir nachhaltig, wirtschaftlich und fair arbeiten. Aus Gesprächen mit Mitarbeitenden wissen wir, dass ein wertschätzendes und familiäres Arbeitsklima, gute Karrierechancen, die Top-Ausbildung bei uns und die Innovationskraft der Munk Group eine wichtige Rolle für sie spielen“, sagt Ferdinand Munk, Inhaber und Geschäftsführer der Munk Group.

Der Hersteller mit Sitz im Landkreis Günzburg steht seit Jahrzehnten für stabile Beschäftigung. Nach eigenen Angaben gab es selbst in wirtschaftlich schwierigen Zeiten weder betriebsbedingte Kündigungen noch Kurzarbeit. Grundlage ist unter anderem die Fertigung am Standort Deutschland, die kurze Reaktionszeiten und stabile Lieferketten ermöglicht.

Neben der Produktentwicklung sieht das Unternehmen auch die Förderung der Mitarbeitenden als zentrale Aufgabe. „Wir gehen die Herausforderungen von morgen mit Lösungen an, die neue Arbeitssicherheitsstandards setzen. Wir stehen dabei allerdings nicht nur unseren Kunden und Handelspartnern verlässlich zur Seite, sondern auch unseren Mitarbeitenden. Es ist unsere Verantwortung als Familienunternehmen, jeden Einzelnen im Team zu fördern“, erklärt Ferdinand Munk.

Links:

www.munk-group.com

Sie freuen sich über die Auszeichnung als Arbeitgeber des Jahres 2026: Ferdinand Munk (links) und Alexander Werdich, die Geschäftsführer und Inhaber der Munk Group. Bild: Tobias Atzkern/Munk Group

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