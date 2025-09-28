Munk Group: Voller Erfolg im Jubiläumsjahr

Die Munk Group setzt ihren Wachstumskurs auch im Geschäftsjahr 2025 fort. Neben steigenden Umsätzen investierte der Hersteller von Steig- und Rettungstechnik in neue Gebäude, zusätzliche Produktionskapazitäten und mehr Nachhaltigkeit.

„Dass wir nun auch das Jubiläumsjahr zum 125-jährigen Bestehen mit einem Plus in allen Bereichen abschließen können, freut mich ganz besonders. Denn es zeigt, dass wir auch im Jahr der Feierlichkeiten fokussiert geblieben sind und in allen Abteilungen und Geschäftsbereichen erneut Spitzenleistungen erbracht haben. Wir sind ein Premiumanbieter durch und durch. Ich bin sehr stolz auf unser ganzes Team und froh, dass wir unsere gute Marktposition sowie unsere Produktion „Made in Germany“ weiter ausbauen konnten“, sagt Ferdinand Munk, Inhaber und Geschäftsführer der Munk Group.

Ein zentrales Projekt 2025 war die Eröffnung des neuen Kundenzentrums in Günzburg. Die 540 Quadratmeter große Ausstellungshalle entstand im Zuge einer umfassenden Umgestaltung von Werk 1, das modernisiert und energetisch aufgewertet wurde.

„In diesem Zug haben wir auf einer 2.000 Quadratmeter großen Teilfläche unser Werk 1 umgestaltet und modernisiert, energetisch ertüchtigt und das gesamte Werk 1 an unsere Hackschnitzelheizung angeschlossen. Das ist ein echter Meilenstein für uns. Denn wir decken mittlerweile bereits 40 Prozent des gesamten Heizenergiebedarfs aus regenerativen Quellen und kommen damit unserem Ziel der CO2-Neutralität einen großen Schritt näher“, erklärt Alexander Werdich, ebenfalls Inhaber und Geschäftsführer der Munk Group.

Zusätzliche Produktionskapazitäten

Mit dem neuen „Werk 4“ in der Lochfelbenstraße erweiterte die Munk Group ihre Produktionsflächen um weitere 17.000 Quadratmeter. Dort sind künftig die Munk Profiltechnik sowie Produkte aus den Online-Konfiguratoren angesiedelt. Das Werk schafft Raum für weiteres Wachstum in den kommenden Jahren.

Auch über 2025 hinaus plant das Unternehmen umfangreiche Investitionen. Im Fokus stehen die Modernisierung der Maschinenparks in allen vier Werken sowie der Ausbau des Standorts Leipheim.

Blick nach vorn und neue Märkte

Für 2026 stehen unter anderem die Einführung eines neuen ERP-Systems, weitere Digitalisierungsprojekte sowie Messeauftritte wie die Interschutz in Hannover an. Darüber hinaus gewinnt der Bereich Defence und BOS an Bedeutung.

„Egal – ob in der Wartung und Instandsetzung von Einsatzfahrzeugen, in der zivilen Nutzung oder auch im militärischen Einsatz: Unser Sortiment aus dem Produktbereich der Sicherheits- und Einsatztechnik ist sehr gefragt und dieses Feld wollen wir konsequent weiter ausbauen“, sagt Alexander Werdich.

Links:

www.munk-group.de

Das Jubiläumsjahr zum 125-jährigen Bestehen war geprägt von Expansion, Modernisierung und einem klaren Blick nach vorn. Ferdinand Munk (rechts) und Alexander Werdich, die Inhaber und Geschäftsführer der Munk Group, freuen sich über ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2025. Bild: Axel Weiß/Munk Group

Artikel per E-Mail versenden