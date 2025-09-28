Neuer Stahl für effizientere Flugzeugtriebwerke

SKF stellt mit Arctic15 einen neuen Lagerstahl für künftige Flugzeugtriebwerke vor. Die Legierung ist auf hohe Temperaturen, Belastbarkeit und Korrosionsbeständigkeit ausgelegt und soll kompakte, effiziente Flugzeugtriebwerkslager ermöglichen.

Die Luft- und Raumfahrtindustrie strebt bis 2050 Netto-Null-Emissionen an. Dafür entstehen Triebwerksarchitekturen mit deutlich höherer Leistungsdichte und Drehzahl. SKF-Kunden entwickeln aktuell Aggregate, die den Kraftstoffverbrauch um bis zu 25 Prozent senken sollen. Der Spezialstahl Arctic15 bildet dafür die Basis, da er höhere Temperaturen und Belastungen ermöglicht als herkömmliche Stähle.

Der erste Schritt zur Leistungssteigerung besteht darin, die Wälzkörper aus einem anderen Material zu fertigen: Statt Stahl wird Keramik verwendet. Der zweite Schritt ist die Kombination der Keramikwälzkörper mit Ringen aus einem Spezialstahl, der höher belastbar und für höhere Temperaturen ausgelegt ist als herkömmliche Stähle. Diese Eigenschaften bieten mehr Spielraum bei der Entwicklung effizienterer Triebwerksarchitekturen.

„Unsere revolutionäre Stahllegierung Arctic15 erlaubt kleine, kompakte Lagerlösungen, die hohe Belastungen bewältigen, neue Motorarchitekturen möglich machen und die Effizienz über den gesamten Lebenszyklus hinweg steigern. Auch die Reparierbarkeit ist dabei ein wichtiger Faktor. Der Spezialstahl trägt zu schnelleren Entwicklungszyklen bei und unterstützt die Nachhaltigkeitsziele der Branche“, erläutert Gregory A. Zimmerman, Direktor der SKF Aerospace Business Unit.

Neben Effizienzsteigerungen betont SKF den Beitrag des Stahls zur Nachhaltigkeit. Die Kombination aus neuen Werkstoffen und funktionsübergreifender Entwicklung soll den Weg zu emissionsärmeren Antriebslösungen ebnen.

Links:

www.skf.com

SKF hat die neue Stahltechnologie patentiert und will sie über die Innovationsplattform „The Patent Bay“ anderen Unternehmen zur Verfügung stellen. Bild: SKF

