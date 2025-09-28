Startschuss für Innovationsplattform „The Patent Bay“:

Der Wälzlagerhersteller SKF hat mit „The Patent Bay“ eine neue Online-Plattform vorgestellt, über die Unternehmen ausgewählte eigene Patente kostenlos teilen können, um nachhaltige Technologien voranzubringen. Ziel ist es, Innovationen über Unternehmensgrenzen hinweg zu fördern und den Zugang zu wichtigen technischen Entwicklungen zu erleichtern.

„Ohne Innovation ist keine nachhaltige Zukunft möglich, und die Geschichte lehrt uns, dass wirklich Bahnbrechendes nur durch Teilen entstehen kann“, sagt Rickard Gustafson, CEO von SKF. „The Patent Bay ist unser Ansatz, dieses Potenzial zu nutzen und in der Industrie wie auch in der Gesellschaft übergreifende Welleneffekte zu erzeugen.“

Die Initiative erscheint in einer Phase, in der die weltweite Zahl an Patentanmeldungen neue Rekordwerte erreicht. Laut der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) wurden 2023 weltweit 3,55 Millionen Patentanträge eingereicht – mehr als doppelt so viele wie 1995. Dies verdeutlicht nicht nur das hohe Innovationsniveau, sondern auch die Notwendigkeit, Wissen und Erfindungen stärker für gemeinschaftliche Nutzung zu öffnen.

„In der heutigen komplexen Welt sind Offenheit und Zusammenarbeit wichtiger denn je“, so Gustafson weiter. „Bei SKF sind wir davon überzeugt, dass Austausch Lösungen ermöglicht. Über The Patent Bay möchten wir andere dazu inspirieren, dasselbe zu tun – weil ein wirklicher Wandel nur gemeinsam erzielt werden kann.“

Das erste veröffentlichte Patent auf der Plattform betrifft eine Hochleistungs-Wälzlagerlegierung für die Luftfahrtindustrie. „Dieser neue Werkstoff ist mit kompakterer Form auf höhere Belastungen ausgelegt und kann Hochleistungslagerlösungen für neuartige Triebwerksarchitekturen ermöglichen, mit denen sich Emissionen um bis zu 25 Prozent reduzieren lassen“, erläutert Arnaud Ruellan, Technology Innovation Manager bei SKF. „Gleichzeitig eröffnet diese Technologie neue Wege für Innovationen, die Effizienz und Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt stellen.“

Links:

www.ThePatentBay.com

