SKF stärkt Präzisionslager-Fertigung

SKF hat im italienischen Airasca eine Fabrik für Super-Präzisionslager eröffnet. Die vollautomatisierte Anlage nutzt digitale Technologien, steigert Kapazität und Qualität und verkürzt Lieferzeiten. Damit ersetzt sie den bisherigen Standort Pianezza.

Die neue Anlage ist speziell auf Hochgeschwindigkeitslager für Werkzeugmaschinen und andere Präzisionsanwendungen ausgelegt. Durch die Automatisierung und den Einsatz digitaler Fertigungstechnologien sollen Prozesse effizienter und Produkte noch präziser hergestellt werden.

„Die neue Fabrik wird es uns ermöglichen, unsere Kunden schneller und zuverlässiger zu beliefern“, ist David Johansson, Präsident Industrial Region Europe Middle East and Africa (EMEA) bei SKF, überzeugt.

Mit dem Umzug von Pianezza nach Airasca setzt SKF seine Transformation hin zu einem stärker automatisierten und digitalisierten Fertigungsnetzwerk fort. Ziel ist es, die Produktionskapazität für Super-Präzisionslager zu erhöhen und weltweit kürzere Lieferzeiten sicherzustellen.

Links:

www.skf.de

SKF eröffnete in Airasca eine hochmoderne Fabrik für Super-Präzisionslager. Bild: SKF

Artikel per E-Mail versenden