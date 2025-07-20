Neues Kundenzentrum bei Munk eröffnet

Mit einer neuen Ausstellungshalle, Schulungsräumen und digitaler Technik schafft die Munk Group in Günzburg ein modernes Kundenzentrum. Im Fokus stehen persönliche Beratung, praxisnahe Schulungen und nachhaltige Gebäudetechnik. Auch energetisch setzt das Familienunternehmen mit dem Gebäude Maßstäbe.

Die Munk Group hat ihr neues Kundenzentrum am Standort Günzburg eröffnet. Herzstück ist eine 540 Quadratmeter große Ausstellungshalle, in der Produkte aus allen Sortimentsbereichen präsentiert und getestet werden können – von der Steig- über die Rettungs- bis hin zur Profiltechnik. Im direkten Anschluss befindet sich ein neuer Schulungsraum, der es erlaubt, Exponate unmittelbar in Schulungsinhalte zu integrieren.

„Ob es um die aktuellen Normen und Vorschriften geht, um die Prüfung und Wartung von Steig- und Rettungstechnik, oder einfach um wertvolles Praxiswissen: Durch die kurzen Wege im Kundenzentrum können wir die Exponate in unserer Ausstellung jederzeit in unsere Inhalte einbeziehen und auch die Prüf- und Messtechnik für Live-Demos einbinden. Damit bieten wir den Schulungsgästen nun ein völlig neues Erlebnis mit der vollen Munk-Kompetenz an einem Punkt“, so Ferdinand Munk, Inhaber und Geschäftsführer.

Neben Technik steht der direkte Austausch im Mittelpunkt. Das Kundenzentrum soll ein Ort des Dialogs werden. „Wir haben unser neues Kundenzentrum nicht einfach gebaut, um mehr Produkte auszustellen. Hier werden wir unsere Kunden aus dem Handwerk und der Industrie, aber auch unsere Handelspartner und Arbeitssicherheits- und Normenexperten begrüßen – ihnen zuhören, sie von Mensch zu Mensch beraten und gemeinsam Lösungen finden, die das Arbeiten sicherer machen“, erklärt Munk.

Erlebbar wird dieser Anspruch auch durch eine voll ausgestattete Arbeitsbühne mit individuellen Ausstattungsvarianten, darunter elektrische Ausschübe und klappbare Körbe. Besucher können diese und weitere Exponate direkt vor Ort ausprobieren.

Neben persönlicher Beratung setzt die Munk Group auf digitale Unterstützung. In der Ausstellung laden moderne Touch-Displays dazu ein, das Produktsortiment zu erkunden oder mit Konfiguratoren individuelle Lösungen zu gestalten.

Auch energetisch wurde das Kundenzentrum aufgewertet. Im Zuge des Umbaus erhielt das Gebäude eine neue Fassade, moderne Fenster und eine bedarfsgesteuerte Gebäudetechnik zur Regelung von Luftqualität und Temperatur. Bild: Munk

