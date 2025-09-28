Retrofit in der Intralogistik

Mit herstellerneutralen Retrofit-Konzepten modernisiert Telogs Regalbediengeräte und Fördertechnik in Intralogistikanlagen jeder Größe. Ziel ist es, Leistung und Verfügbarkeit zu steigern, Sicherheitsanforderungen zu erfüllen und den Weiterbetrieb bestehender Systeme langfristig abzusichern – auch bei Anlagen unterschiedlicher Hersteller. Das Unternehmen stellt auf der Logimat 2026 in Stuttgart aus (Halle 1/Stand 1C15).

Telogs entwickelt projektspezifische Modernisierungskonzepte, die sowohl kleine Warenlager als auch komplexe Logistikzentren adressieren. Ein zentraler Ansatz ist die herstellerneutrale Auslegung der Steuerungs- und Softwarearchitektur, um Abhängigkeiten von einzelnen Anbietern zu reduzieren.

Ein Beispiel ist die Modernisierung von vier Regalbediengeräten inklusive zweigeschossiger Fördertechnik für die LTS Nordwest GmbH. Die Anlage dient der Versorgung der Luft- und Raumfahrtindustrie und erfordert eine nahezu unterbrechungsfreie Verfügbarkeit. Da ursprüngliche Hersteller nicht mehr verfügbar waren, mussten zahlreiche Komponenten erneuert werden, ohne den laufenden Betrieb einzuschränken.

Im Rahmen des Retrofit-Projekts ersetzte Telogs unter anderem Antriebe, Energieketten, Sensorik, Kamerasysteme, Barcodescanner und Netzwerktechnik. Die Regalbediengeräte erhielten neue Lastaufnahmemittel. Zusätzlich wurde eine neue Zugangsebene in der Fördertechnik integriert. Als Generalunternehmer realisierte das Unternehmen zudem einen neuen Materialflussrechner sowie die Steuerung über die Softwarelösungen Telogs Distance und Telogs Flow.

Ein weiteres Projekt betraf ein Nachschublager mit drei kurvengängigen Regalbediengeräten. Durch hohe Auslastung im Mehrschichtbetrieb war der Verschleiß stark angestiegen. Mit neuer Antriebstechnik und der Software Telogs Distance Curve konnte die Betriebssicherheit erhöht und der Energieeinsatz optimiert werden. Das Ergebnis war eine Anlagenverfügbarkeit von über 98 Prozent.

Links:

www.telogs.de

Die Retrofit-Ansätze eignen sich besonders für Anlagen mit gemischtem Gerätebestand und für Modernisierungen in mehreren Stufen. Neben Projektierung und Umsetzung bietet das Unternehmen auch langfristige Servicekonzepte für Regalbediengeräte und Fördertechnik an. Auf der Logimat 2026 stellt das Unternehmen sein Portfolio vor. Bild: Telogs

Artikel per E-Mail versenden