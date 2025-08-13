Ringratschen-Maulschlüssel mit Haltefunktion

Gedore red erweitert sein Sortiment um zwei Ringratschen-Maulschlüssel-Sets mit innovativer Haltefunktion. Die Sätze R07205106 und R07205112 decken gängige Schlüsselweiten ab und bieten sich für Werkstatt, Industrieinstandhaltung und Montagearbeiten an.

Das Set R07205106 umfasst sechs Schlüssel in den Größen 8, 10, 12, 13, 17 und 19 mm (79,90 Euro inkl. MwSt.). Das 12-teilige Set R07205112 ergänzt diese um die Größen 9, 11, 14, 15, 16 und 18 mm (159,90 Euro inkl. MwSt.).

Die Haltefunktion im Ringratschenkopf verhindert, dass Schrauben oder Muttern durchrutschen oder herausfallen. Besonders bei Arbeiten an Gewindestangen bietet der Schlüssel eine praktische Alternative, wenn Langnüsse nicht eingesetzt werden können.

Die um 15 Grad abgewinkelte Ringseite schafft zusätzlichen Raum zum Bauteil und minimiert das Verletzungsrisiko. Der feinverzahnte 72-Zahn-Mechanismus ermöglicht mit einem Rückschwenkwinkel von nur 5 Grad ein platzsparendes Arbeiten und eine gleichmäßige Kraftübertragung. Die Ratsche ist per Hebel für Rechts- und Linkslauf umstellbar.

Links:

www.gedore.com

Die Maulöffnung eignet sich ideal zum seitlichen Ansetzen an Verschraubungen. Durch die 15-Grad-Stellung kann auch bei beengten Platzverhältnissen ergonomisch gearbeitet werden. Bild: Gedore red

