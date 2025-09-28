Das IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH bietet am 25. Juni 2026 eine kostenfreie Schulung zu Fahrerlosen Transportsystemen (FTS) an. Im Mittelpunkt stehen Einsatzmöglichkeiten, Planungsschritte und Anforderungen für Unternehmen, die ihren innerbetrieblichen Materialtransport automatisieren möchten.

Die Teilnehmenden erhalten einen Überblick über typische Anwendungen in Produktion und Logistik, etwa für Linienversorgung, Palettentransport oder Zwischenlagerung. Zudem werden alternative Lösungen wie Fördertechnik oder Gabelstapler betrachtet.

Ein Schwerpunkt liegt auf der strukturierten Vorbereitung eines FTS-Projekts. Thematisiert werden unter anderem die Analyse von Transportprozessen, die Erhebung relevanter Daten sowie die Erstellung von Transportprofilen. Auch der Umgang mit unvollständigen Datenbeständen gehört zum Programm.

Darüber hinaus vermittelt die Schulung Grundlagen zu Normen, Sicherheitsanforderungen sowie zur Integration in bestehende IT-Landschaften. Dazu zählen Schnittstellen zu ERP- und MES-Systemen ebenso wie Rollen und Kompetenzen innerhalb eines FTS-Projekts.

Im praktischen Teil übertragen die Teilnehmenden das Gelernte auf eigene Prozesse oder Beispielanwendungen. Ziel ist es, Potenziale und mögliche Hemmnisse einer FTS-Einführung zu bewerten.

Die Schulung findet im Rahmen des Forschungsprojekts „FTS-Ready“ statt. Dort entwickelt das IPH ein Reifegradmodell, mit dem Unternehmen ihre Voraussetzungen für den Einsatz von Fahrerlosen Transportsystemen bewerten können.

Die Veranstaltung richtet sich vor allem an Mitarbeitende und Geschäftsführende aus Unternehmen mit Interesse an einer Automatisierung des Materialtransports. Die Teilnahme am 25. Juni 2026 in Hannover ist kostenfrei, die Zahl der Plätze ist begrenzt.

Links:

https://fts-ready.iph-hannover.de/

Fahrerlose Transportsysteme gelten als wichtiger Baustein für die Automatisierung der Intralogistik. Vor allem kleine und mittlere Unternehmen stehen bei der Einführung jedoch häufig vor organisatorischen und technischen Fragen. Die Schulung des IPH soll dabei unterstützen, geeignete Einsatzbereiche zu identifizieren und den Nutzen eines FTS realistisch einzuschätzen. Interessierte können sich noch bis morgen, den 11. Juni 2026 bei Alexander Poschke anmelden. Zu erreichen ist er per E-Mail an poschke@iph-hannover.de sowie unter der Telefonnummer 0511 279 76 229. Bild: Susann Reichert, IPH gGmbH

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