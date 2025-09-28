Sensoren sind das Nervensystem der Fabrik

Präzision lässt sich durch Vernetzung erreichen

Die Fabrik der Zukunft basiert nicht nur auf leistungsfähigeren Maschinen, sondern insbesondere auch auf besseren Daten.

Sensoren erfassen die Realität in Echtzeit, künstliche Intelligenz wertet sie aus und Sensorfusion verknüpft unterschiedliche Informationsquellen zu einem präzisen Gesamtbild. Gemeinsam bilden sie das Rückgrat einer effizienten und resilienten Industrieproduktion.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 19 in der der aktuellen Ausgabe der B&I.

Links:

https://de.nttdata.com/

Oliver Köth ist Managing Director Technology und Innovation bei NTT Data DACH. Er betont in seinem Fachbeitrag die Bedeutung der Sensoren für die intelligente Fabrik. „Sie sind die Basis“, so der Experte. Bild: NTT Data

Artikel per E-Mail versenden