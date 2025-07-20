Sichere Steigtechnik „vor Ort“

Hymer-Steigtechnik bietet seine Seminare zur sicheren Nutzung von Leitern, Tritten und Fahrgerüsten nun auch direkt in Betrieben an. Die praxisnahen Schulungen kombinieren Theorie und Übungen am eigenen Equipment und vermitteln sowohl rechtliche Grundlagen als auch praktische Handlungssicherheit.

Anstatt ausschließlich am Standort Wangen zu schulen, führt Hymer-Steigtechnik seine Seminare nun auch in Unternehmen im gesamten Bundesgebiet durch.

„Unser Ziel ist es, Sicherheit greifbar zu machen – nicht abstrakt im Schulungsraum, sondern in der realen Umgebung unserer Kunden“, erklärt Marcus Rieger, Area Sales Manager bei Hymer-Steigtechnik und bundesweit verantwortlich für die Durchführung. So können typische Schwachstellen direkt am vorhandenen Material erkannt werden.

Der Schulungstag umfasst einen kompakten Theorieblock und praktische Übungen. Dazu bringt das Schulungsteam spezielle Leitern mit, die verschiedene – teils verdeckte – Mängel aufweisen. Die Teilnehmenden untersuchen, bewerten und dokumentieren den Zustand der Geräte. Dieses Vorgehen schärft den Blick für Risiken und stärkt das Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit Steigtechnik.

Die Seminare richten sich an Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Sicherheitsbeauftragte, Meister und Instandhaltungsverantwortliche. Die Inhalte orientieren sich an der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), den Technischen Regeln TRBS 2121-2 sowie der DGUV Information 208-016. Nach Abschluss erhalten die Teilnehmenden ein Zertifikat, das ihre Sachkunde dokumentiert. Zudem werden bei Einreichung Weiterbildungspunkte bei VDSI, VÖSI und SGAS vergeben.

Links:

www.hymer-steigtechnik.de/services/seminare

„Sicherheit darf kein Luxus sein, sie muss selbstverständlich sein“, sagt Marcus Rieger, Area Sales Manager bei Hymer-Steigtechnik. Neben fachlichem Wissen geht es ihm vor allem um praktische Lösungen, die sich direkt im Arbeitsalltag umsetzen lassen. Unternehmen, die ihre Mitarbeitenden zur sachkundigen Person qualifizieren, investieren in Gesundheit, Verlässlichkeit und Effizienz. Bild: Hymer

