SKF Food-Line im Fokus auf der drinktec 2025

Auf der drinktec 2025 präsentiert SKF seine Food-line-Kugellagereinheiten, die speziell für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie entwickelt wurden. Sie bieten höchste Hygienestandards, langlebige Schmierung und robuste Bauweise. Besucher erwarten Live-Demonstrationen, Produktvorstellungen und eine Keynote zur Nachhaltigkeit.

Im Mittelpunkt des SKF-Messestands auf der drinktec 2025 stehen die Kugellagereinheiten der Food-line-Serie. Die vollständig abgedichteten und lebenslang geschmierten Lager sind auf raue Produktions- und Reinigungsumgebungen ausgelegt. Durch ihr hygienisches Design, korrosionsbeständige Materialien und gut sichtbare blaue Komponenten wird das Kontaminationsrisiko deutlich reduziert.

Die Food-line-Lager minimieren den Wartungsaufwand und unterstützen proaktive Strategien zur Lebensmittelsicherheit. Neben den Kugellagern zeigt SKF auf der Messe auch kompakte Getränkeeinheiten, Dichtungslösungen, Wartungsprodukte und Technologien zur Zustandsüberwachung. Alle Produkte sind speziell auf die Anforderungen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie zugeschnitten.

Ein weiteres Highlight der Messe ist die Keynote von Vanja Winblad, Sustainability Director bei SKF, am 16. September. Winblad verdeutlicht das Engagement des Unternehmens für Nachhaltigkeit und betriebliche Effizienz.

www.skf.de

Nachhaltigkeit im Blick: Keynote von Vanja Winblad auf der drinktec 2025. Bild: SKF

