Stehleiter für hohe Lasten

Leitern werden im Arbeitsalltag oft stärker beansprucht als angenommen. Mit der Stufen-Stehleiter 135 XL reagiert Krause auf diese Anforderungen. Das Modell ist auf hohe Lasten, intensive Nutzung und ergonomisches Arbeiten ausgelegt und adressiert damit gezielt Anwendungen in Wartung, Montage und Gebäudetechnik.

Als Schwerlastleiter ausgeführt, erlaubt sie eine maximale Belastung von 225 Kilogramm. Neben dem Anwender berücksichtigt dies auch Werkzeug, Material und wiederkehrende Bewegungsabläufe im Arbeitsprozess.

Ein zentrales Merkmal sind die 135 mm tiefen Stufen. Sie bieten eine deutlich größere Auftrittsfläche als Standardlösungen und verbessern den Standkomfort insbesondere bei längeren Arbeiten. Ergänzt wird dies durch eine 300 mm breite Plattform mit rutschhemmender Oberfläche, die eine definierte und stabile Arbeitsposition im oberen Bereich ermöglicht. Gerade bei Tätigkeiten wie Wartung, Installation oder Reinigung wirkt sich dies direkt auf die Arbeitssicherheit und die Ermüdung des Anwenders aus.

Für zusätzliche Sicherheit sorgt ein um 40 Prozent erhöhter Sicherheitsbügel. Er verbessert die Haltemöglichkeiten und die Orientierung im oberen Arbeitsbereich, insbesondere für größere Nutzer. Eine integrierte Werkzeugablage mit Eimerhaken unterstützt zudem effiziente Arbeitsabläufe. Werkzeuge können direkt mitgeführt werden, wodurch unnötige Auf- und Abstiege reduziert werden.

Auch konstruktiv ist die Leiter auf intensive Nutzung ausgelegt. Dazu zählen unter anderem eine verschraubte Gelenkverbindung, stabile Stufen-Holm-Verbindungen sowie rutschhemmende Fußkappen. Ein integrierter Klemmschutz erhöht zusätzlich die Sicherheit beim Handling.

Links:

www.krause-systems.com

Leitern sind in vielen Betrieben kein gelegentlich genutztes Hilfsmittel, sondern Bestandteil des täglichen Arbeitsprozesses. Entsprechend hoch sind die Anforderungen an Stabilität, Ergonomie und Sicherheit. Die Stufen-Stehleiter 135 XL ist für genau diesen Einsatzbereich konzipiert. Bild: Krause

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