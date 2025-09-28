Steigtechnik nach Maß

Wo Maschinen, Anlagen oder Fahrzeuge spezielle Zugänge erfordern, stoßen Standardprodukte häufig an ihre Grenzen. Der neue Katalog „Sonderlösungen mit System“ von Krause setzt genau hier an und stellt individuelle Steigtechnik in den Mittelpunkt.

Insbesondere in Produktions- und Logistikbereichen sind passgenaue Lösungen gefragt. Überstiege ermöglichen das sichere Überqueren von Förderstrecken oder Anlagen, während Arbeitsbühnen und Plattformtreppen stabile Zugänge für Wartung und Kontrolle schaffen. Solche Lösungen tragen dazu bei, Arbeitsabläufe übersichtlicher zu gestalten und Improvisationen zu vermeiden.

Auch bei Nutz- und Schienenfahrzeugen sind individuelle Konstruktionen erforderlich. Wartungsarbeiten an Dächern oder Seitenbereichen stellen besondere Anforderungen an Zugänglichkeit und Schutz sensibler Komponenten. Anpassbare Plattformen, teleskopierbare Elemente oder spezielle Podeste erleichtern den Zugang und reduzieren gleichzeitig das Risiko von Beschädigungen.

Systemansatz mit Serienkomponenten

Ein zentrales Merkmal ist der systematische Ansatz: Viele Lösungen basieren auf bewährten Serienkomponenten und lassen sich flexibel anpassen. Das ermöglicht wirtschaftliche Umsetzungen und erhöht die Investitionssicherheit. Zugleich unterstützt dieser Ansatz eine nachhaltige Nutzung, da bestehende Komponenten weiterverwendet werden können.

Mehr Sicherheit und Effizienz

Definierte Zugänge und stabile Arbeitsflächen verbessern nicht nur die Sicherheit, sondern auch die Effizienz im Betrieb. Wiederkehrende Arbeiten in Wartung und Inspektion lassen sich strukturierter durchführen, Störungen werden reduziert. Neben den Produkten selbst umfasst das Angebot auch Beratung, Planung sowie Serviceleistungen wie Schulungen und Prüfungen.

Links:

www.krause-systems.com

Gezeigt werden unter anderem Plattformtreppen, Arbeitsbühnen, Überstiege und Zugänge zu Anlagen, die gezielt auf konkrete Einsatzbedingungen abgestimmt sind. Bild: Krause

Artikel per E-Mail versenden