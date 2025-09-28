Telogs auf der Logimat

Auf der Logimat 2026 (24. bis 26. März, Messe Stuttgart) zeigt die Telogs GmbH ihr herstellerneutrales Leistungsportfolio für Regalbediengeräte und Fördertechnik. Im Fokus stehen Services, Retrofit-Projekte und Steuerungslösungen, die über den gesamten Lebenszyklus intralogistischer Anlagen hinweg eine hohe Verfügbarkeit und planbare Stillstände ermöglichen.

Im Unterschied zu spezialisierten Einzeldienstleistern deckt Telogs nach eigenen Angaben die gesamte Bandbreite an erforderlichen Leistungen ab – von Mechanik und Maschinenbau über Steuerungs- und Rechnertechnik bis hin zur Systemintegration. Das zahlt sich vor allem in heterogenen Logistikanlagen aus, die über viele Jahre hinweg mit Technik unterschiedlicher Hersteller gewachsen sind.

„Wenn beispielsweise Regalbediengeräte mehrerer Marken gewartet und geprüft oder repariert werden müssen, stellt die Koordination der Arbeit von verschiedenen Servicetechnikern für den Betreiber eine große Herausforderung dar“, sagt Geschäftsführer Jürgen Dönges, und ergänzt: „Im ungünstigsten Fall stehen die Anlagen dann über mehrere Wochen oder Monate verteilt immer wieder vorübergehend still, was den Betrieb jedes Mal beeinträchtigt und letztlich auch dem Umsatz schaden kann.“

Durch den herstellerunabhängigen Ansatz lassen sich Serviceeinsätze bündeln und Stillstände gezielt planen. „Das spart Kosten, reduziert den Planungs- und Durchführungsaufwand des Betreibers und führt im Ergebnis zu maximaler Verfügbarkeit der Anlagen.“ Auch bei Retrofit-Projekten sieht Telogs klare Vorteile in der Herstellerneutralität. Ziel ist es, die Lebensdauer von Regalbediengeräten und Fördertechnik nach oft jahrzehntelangem Dauereinsatz deutlich zu verlängern.

„Die Lebensdauer eines Regalbediengerätes oder einer Fördertechnik nach bis zu 20 Jahren Dauereinsatz noch einmal wesentlich zu verlängern, setzt umfassende Erfahrungen in Konstruktion, Fertigung, SPS-Programmierung und Beschaffung geeigneter Bauteile voraus“, stellt Jürgen Dönges fest. „Wir wissen, welche Teile im Zusammenspiel mit welchem Gerät am besten passen, können die Teile auch liefern und im Kontext der Gesamtanlage reibungslos integrieren.“

Nach abgeschlossenen Modernisierungs- oder Erweiterungsprojekten bietet Telogs zudem langfristige Service- und Hotline-Konzepte an. Neben Service- und Projektleistungen präsentiert das Unternehmen auf der Logimat auch eigene Steuerungslösungen. Dazu zählen die Konzepte „Distance“ für Regalbediengeräte, „Flow“ für Fördertechnik sowie die neue Lösung Distance Curve. Diese ermöglicht den koordinierten Betrieb mehrerer kurvengängiger Regalbediengeräte innerhalb einer Anlage. Telogs stellt auf der Logimat 2026 in Halle 1, Stand 1C15 aus.

Telogs hat sich darauf spezialisiert, intralogistische Anlagen unabhängig vom Hersteller technisch aktuell zu halten und deren Verfügbarkeit über lange Zeiträume sicherzustellen. Das Unternehmen kommt insbesondere dort zum Einsatz, wo bestehende Anlagen nicht mehr aktuellen Sicherheitsanforderungen entsprechen, veraltete Steuerungstechnik den Materialfluss beeinträchtigt oder Erweiterungen in bestehende Systeme integriert werden müssen – ohne den laufenden Betrieb unnötig zu gefährden. Bild: Telogs

