Wasserstraßen modernisieren und digitalisieren

Bilfinger übernimmt im Rahmen des Projekts „Tilburg 3“ zentrale Aufgaben zur Modernisierung der niederländischen Wasserinfrastruktur. Bis 2032 erneuert das Unternehmen gemeinsam mit Partnern Steuerungs-, Elektro- und Automatisierungssysteme für Schleusen, Brücken und Wassermanagementanlagen. Ziel sind mehr Effizienz, Sicherheit und Fernsteuerbarkeit.

Bilfinger beteiligt sich maßgeblich an der Modernisierung kritischer Wasserstraßen-Infrastruktur in den Niederlanden. Das Unternehmen wurde als Teil des Orion-Konsortiums vom niederländischen Ministerium für Infrastruktur und Wasserwirtschaft beziehungsweise dessen Behörde Rijkswaterstaat beauftragt, zentrale Anlagen in Nord-Brabant und Zentral-Limburg zu erneuern.

Der Gesamtumfang des Projekts „Tilburg 3“ beläuft sich auf rund 140 Mio. Euro. Die Arbeiten laufen von 2024 bis 2032. Ziel ist es, die Infrastruktur angesichts von Klimawandel und schwankenden Wasserständen langfristig zukunftsfähig zu machen. Gleichzeitig soll die Verkehrssteuerung stärker zentralisiert werden.

Bilfinger verantwortet innerhalb des Konsortiums sämtliche Engineering- und Installationsleistungen im Bereich Electrical, Installation & Control (EI&C). Das entspricht rund 55 Prozent des Gesamtauftrags.

Geplant ist unter anderem die Erneuerung von Kamerasystemen, Motoren, Steuerpulten und Betriebssoftware. Zudem sollen automatisierte Sicherheitsprotokolle und eine vollständige Fernsteuerung der Wasserstraßen umgesetzt werden. Dadurch sollen manuelle Eingriffe reduziert sowie Betriebszuverlässigkeit und Sicherheit erhöht werden.

„Das Kanalsystem im Süden der Niederlande ist von großer Bedeutung für unsere Wirtschaft und das Wassermanagement unseres Landes. Seine Instandhaltung ist daher unverzichtbar“, sagt Teun Ruijters, Projektdirektor bei Rijkswaterstaat. „Gemeinsam sind Istimewa Elektro als Teil von Bilfinger, Mourik Infra und Yunex Traffic angesichts der umfangreichen Aufgabe, die vor uns liegt, die idealen Partner für uns.“ Bilfinger arbeitet nach eigenen Angaben bereits seit 2019 für Rijkswaterstaat im Bereich Instandhaltung und Modernisierung.

Links:

https://www.bilfinger.com/de/

Richard Pijpelink, Director Istimewa Elektro B.V. (Bilfinger); Robert Tieman, ehemaliger Minister für Infrastruktur und Wasserwirtschaft; und Teun Ruijters, Projektdirektor bei Rijkswaterstaat (v.l.n.r.). Bild: Bilfinger

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