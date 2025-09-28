Wenn Standardprodukte an Grenzen stoßen

Krause erweitert sein Portfolio um spezielle Steigtechnik- und Arbeitslösungen für Umgebungen, in denen Standardprodukte an Grenzen stoßen. Von Regalleitern über berufsspezifische Leitern bis hin zu Systemgeländern, Teleboard-Arbeitsplattformen und Aluminiumboxen bietet der Hersteller robuste, flexible und praxisorientierte Lösungen.

Für Archive, Lager oder Verkaufsräume liefert Krause Regalleitern aus Aluminium in einhängbarer oder rollbarer Ausführung. Verschiedene Schienensysteme – darunter Rundrohr- und T-Schienen sowie Varianten für Doppelregale – ermöglichen eine passgenaue Integration in bestehende Regalsysteme und erleichtern den sicheren Zugriff in der Höhe.

Für Dachdecker und Solarteure bietet das Unternehmen Dachleitern aus Aluminium, Holz oder Mischbauweise. Sie passen sich geneigten Dachflächen an, verteilen die Last gleichmäßig und bieten rutschfeste Auftrittsflächen.

Kaminkehrerleitern sind fest montierte Lösungen mit halbrunden Sprossen und einem 90 mm hohen Holm, der den vorgeschriebenen Mindestabstand zur Dachfläche sicherstellt. Farbvarianten in Rot, Braun oder Anthrazit ermöglichen eine optische Anpassung an die Dachfläche.

Isolierende Kunststoffleitern

Kunststoffleitern – verfügbar als Anlege-, Schiebe- oder Doppelleiter – sind für Arbeitsbereiche ausgelegt, in denen metallfreie oder elektrisch isolierende Konstruktionen gefordert sind. Optional sind Modelle mit Kunststoffholmen oder als Vollkunststofflösung erhältlich.

Mit dem Teleboard bietet Krause eine teleskopierbare, großflächige Arbeitsplattform für Maler-, Montage- und Gartenarbeiten. Sie ist stufenlos ausziehbar, lässt sich auf verschiedenen Leitern oder Auflagen einsetzen und dank rutschhemmender Matten sicher nutzen. Mit Komponenten wie Boardstand oder Teleset wird das System zu einer freistehenden, höhenverstellbaren Plattform.

Systemgeländer für sichere Verkehrswege

Die modularen Systemgeländer sichern Laufwege, Arbeitsplattformen und Zugänge in Industrieanlagen. Pfostenabstände, Befestigungsarten und die Anordnung der Querriegel werden projektbezogen definiert. Neben Aluminium-Ausführungen sind auf Wunsch pulverbeschichtete Varianten in verschiedenen RAL-Farbtönen erhältlich.

Krause-Aluminiumboxen schließlich eignen sich für die sichere Aufbewahrung und den Transport empfindlicher Ausrüstung. Stapelecken aus Aluminiumguss, ergonomische Griffe, Sicken zur Stabilisierung sowie rostfreie Scharniere und eine umlaufende Gummidichtung sorgen für robuste Einsatzfähigkeit. Optional erhältlich sind Inneneinsätze, Untersetzwagen oder Schloss-Sets.

Links:

www.krause-systems.com

Die spezialisierten Lösungen von Krause richten sich an Handwerk, Industrie und öffentliche Einrichtungen. Ob Regalleitern, Leitern für spezifische Berufsgruppen, Systemgeländer oder Aluminiumboxen – alle Produkte sind darauf ausgelegt, besondere Anforderungen sicher und zuverlässig zu erfüllen. Bild: Krause

Artikel per E-Mail versenden