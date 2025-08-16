Blisterverpackungen sicher prüfen

Die Firma Eberle prüft die Siegelnähte ihrer Blisterverpackungen mit einer 2,5 kN Zwickiline von Zwickroell. Die Prüfmaschine kommt seit 2024 im hauseigenen Labor zum Einsatz und unterstützt die Qualitätssicherung bei der Herstellung medizintechnischer Produkte.

Die Verpackungen bestehen aus einem Kunststoffblister, der mit Tyvekfolie versiegelt wird. Die Festigkeit der Siegelnaht muss so gewählt sein, dass die Verpackung während Transport und Lagerung dicht bleibt, sich aber im OP unter sterilen Bedingungen gut öffnen lässt.

Die Prüfung erfolgt über einen Peeltest nach ASTM F88/F88M. Dabei wird die Abzugskraft ermittelt, mit der sich die Tyvekfolie vom Blister löst. Die Zwickiline ermöglicht eine präzise, reproduzierbare Messung im niedrigen Kraftbereich und erfüllt alle Anforderungen der Norm.

Neben der Zugprüfung nutzt Eberle ein Rockwell Härteprüfgerät zur Kontrolle weiterer Komponenten. Die Ergebnisse der Prüfungen dokumentieren die Einhaltung der Qualitätsstandards in der Medizintechnik. Über den Remote Support kann im Störungsfall eine schnelle Ferndiagnose erfolgen – das reduziert Stillstandzeiten und sorgt für maximale Verfügbarkeit im Prüflabor.

Die Entscheidung für Zwickroell fiel nach einer Laborvorführung in Ulm, bei der Eberle die Prüftechnik unter Praxisbedingungen testete. Die Kombination aus normgerechter Lösung, technischer Ausführung und direktem Support überzeugte.

Links:

www.zwickroell.com

Einspannen einer Blisterverpackung zur Siegelnahtprüfung: Die Zwickiline wird bei Eberle für Peeltests an Tyvek-Blistern nach ASTM F88/F88M eingesetzt. Bild: Zwickroell

