Den ersten Platz des „ZwickRoell Science Award“ (Siegprämie: 5.000 Euro) belegt in diesem Jahr Dr. Sergi Parareda Oriol vom Eurecat – Centre Tecnològic de Catalunya in Spanien. Er entwickelte eine schnelle Prüfmethode zur Bewertung der Mode I Fatigue Delamination in kohlenstofffaserverstärkten Kunststoffen (CFK). Die Methode liefert präzise Ergebnisse mit wenigen Proben und einer stark verkürzten Prüfdauer.

Die diesjährigen Gewinner präsentierten ihre prämierten Veröffentlichungen in kurzen Präsentationen während der Fachmesse testXpo2025 am 15. Oktober auf dem Firmencampus von ZwickRoell in Ulm. Insgesamt 92 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 23 Ländern hatten in diesem Jahr ihre Arbeiten aus unterschiedlichen Bereichen der Materialprüfung eingereicht.

Dr. Sergi Parareda Oriol vom Eurecat – Centre Tecnològic de Catalunya in Spanien überzeugte dieses Jahr die Juroren und belegt den ersten Platz (5.000 Euro) des internationalen „ZwickRoell Science Award“. Er entwickelte eine schnelle Prüfmethode zur Bewertung der Mode I Fatigue Delamination in kohlenstofffaserverstärkten Kunststoffen (CFK).

Durch die von Dr. Parareda Oriol entwickelte Methodik lassen sich wichtige Parameter wie beispielsweise Bruchzähigkeit, Beginn der Rissbildung, Schwellenwert für Rissbildung und Rissfortschrittsverhalten mit wenigen Proben und in deutlich kürzerer Zeit bestimmen als beim herkömmlichen Verfahren. Die Ergebnisse zeigen dabei lediglich eine Abweichung von unter 10 Prozent im Vergleich zur nach ASTM D6115 standardisierten Methode. Damit ist das von Dr. Parareda Oriol entwickelte Prüfverfahren eine vielversprechende Alternative zur schnellen Bewertung der Ermüdungsbeständigkeit von Verbundwerkstoffen.

Der verwendete Double Cantilever Beam Test (DCB) ist insbesondere für Composite Strukturen im Bereich Luft- und Raumfahrt relevant und wird als statischer Versuch sowie als Ermüdungsversuch durchgeführt. Die mit dem „ZwickRoell Science Award 2024” prämierte Veröffentlichung „A rapid testing method for assessing mode I fatigue delamination of carbon fibre-reinforced polymer“ ist erschienen im International Journal of Fatigue 187 (2024).

Platz zwei (2.000 Euro) ging an Dr. Renato Almeida, Universität Bremen für seine Veröffentlichung „Identifying damage mechanisms of composites by acoustic emission and supervised machine learning“ in Materials & Design 227 (2023).

Über den dritten Platz (1.000 Euro) freute sich Dr. Christoph Hartmann von der Technische Universität München. Er bekam ihn für seine Veröffentlichung „Straightforward identification of flow curve and yield locus parameters from three-point bending experiments“ in the International Journal of Material Forming (2024).

Der von Prüfmaschinenhersteller ZwickRoell gestiftete Forschungspreis würdigt – inzwischen schon zum 15. Mal – herausragende wissenschaftliche Arbeiten, die einen wertvollen Beitrag zur Erweiterung des Verständnisses der mechanischen Prüfung in unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen leisten. Bild: ZwickRoell

