ZwickRoell mit neuem Training Center

Der Prüfmaschinenhersteller ZwickRoell hat sein neues Training Center für Aus- und Weiterbildung in Ulm eröffnet. Mit einer Investition von rund 11,2 Millionen Euro setzt das Unternehmen ein klares Bekenntnis zum Standort und zur gezielten Qualifizierung seiner mehr als 1.800 Beschäftigten.

Das neue dreigeschossige Gebäude umfasst rund 2.100 Quadratmeter Nutzfläche und bündelt mechanische und elektrische Lehrwerkstätten, die Ausbildung zum Werkstoffprüfer sowie internationale Trainings für Sales und Service unter einem Dach. Flexible Raumkonzepte und digitale Technologien wie 3D-Druck, Robotik und Virtual Reality schaffen eine Umgebung, in der projektorientiertes und eigenverantwortliches Arbeiten im Vordergrund steht.

Die unternehmenseigene Juniorfirma ist ebenfalls im Training Center angesiedelt: Rund 100 Auszubildende entwickeln dort eigenständig Produkte, realisieren Projekte und erwerben unternehmerische Kompetenzen.

Ein zentraler Schwerpunkt liegt auf der Weiterbildung im Servicebereich. Jährlich finden rund 200 Trainings statt, an denen etwa 1.000 Techniker aus aller Welt teilnehmen. Die enge Verzahnung von Theorie und Praxis – insbesondere im Umgang mit statischen und dynamischen Prüfmaschinen – steht dabei im Mittelpunkt. Das Training Center wird zudem eine zentrale Rolle bei der Fachmesse testXpo im Oktober 2026 spielen.

Links:

www.zwickroell.com

Dr. Jan Stefan Roell, Mehrheitsaktionär und Aufsichtsratsvorsitzender der ZwickRoell SE, brachte den Anspruch des Projekts auf den Punkt: „Ich wünsche mir, dass wir alle den Ehrgeiz haben, das Thema Qualifizierung nach neuesten Methoden zu gestalten und gemeinsam daran wirken, dass Menschen viel lernen und wachsen können.“ Bild: ZwickRoell

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