Komplexe Prüfanforderungen meistern

Wie das Materials Center Leoben Materialien unter Wasserstoffeinfluss prüft

Das Materials Center Leoben nutzt die servohydraulische Prüfmaschine HA 100 von Zwick-Roell zur Untersuchung der Materialeigenschaften unter Wasserstoffeinfluss. Die hohe Präzision der Prüflösung liefert wichtige Daten zur Entwicklung widerstandsfähiger Materialien.

Links:

www.zwickroell.com

Der in die Prüfmaschine integrierte Autoklav erzeugt Drücke bis zu 400 bar und Temperaturen zwischen minus 50 Grad Celsius und plus 150 Grad Celsius, wie sie beispielsweise in Wasserstoffpipelines, Tanks und Rohrleitungen vorkommen. Bild: Flir

