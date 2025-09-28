Die Themen: KI, Digitalisierung, Bürokratieabbau

Wie kann KI industrielle Prüfprozesse revolutionieren? Welche digitalen Lösungen machen den Maschinenbau zukunftsfähig? Und wie soll Bürokratieabbau Innovationskraft freisetzen? Diese Kernfragen prägten den Austausch zwischen dem Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung, Dr. Karsten Wildberger, und dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats des Prüfmaschinenherstellers ZwickRoell Dr. Jan Stefan Roell.

Bei seinem Besuch und einer Führung durch das Unternehmen erhielt Dr. Wildberger detaillierte Einblicke in den Maschinenbau, die KI-gestützte Prüfung im industriellen Umfeld sowie in digitale Produkte und Dienstleistungen von ZwickRoell.

Die KI-Konzepte und digitalen Produkte, allen voran eine Konzeptmaschine für den weltweit ersten KI-unterstützen Zugversuch an Kunststoffen, stießen dabei auf großes Interesse des Bundesministers für Digitales und Staatsmodernisierung. Besonders bemerkenswert war für den Bundesminister die außergewöhnlich hohe Wertschöpfungstiefe innerhalb der Unternehmensgruppe. Sie ermöglicht eine weitgehende Unabhängigkeit von globalen Lieferketten und gilt als strategischer Vorteil in einem zunehmend anspruchsvollen Marktumfeld.

In einem vertiefenden Gespräch mit Dr. Jan Stefan Roell, der auch Präsident des Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertags ist, diskutierte der Minister über aktuelle Herausforderungen der Branche, zusätzliche Regulierungsanforderungen und die Wettbewerbsfähigkeit des Industriestandorts Baden-Württemberg. Ein Schwerpunkt lag auf Bemühungen zur Reduzierung bestehender Bürokratie sowie zur konsequenten

ZwickRoell bewertet den konstruktiven Austausch als wichtigen Impuls, um wirtschaftliche Perspektiven und politische Rahmenbedingungen noch enger aufeinander abzustimmen. Den Austausch begleiteten unter anderem Ronja Kemmer MdB, stellvertretende Fraktionsvorsitzende für Digitales, Staatsmodernisierung, Forschung, Technologie und Raumfahrt, Petra Engstler-Karrasch, Hauptgeschäftsführerin Industrie- und Handelskammer (IHK) Ulm, sowie Mario Schneider, Stadtrat und Landtagskandidat für Ulm.

Ebenfalls anwesend waren Thomas Kienzle, Stadtrat und Vorsitzender der CDU-Fraktion Ulm sowie Gunter Czisch, Oberbürgermeister a. D. und Richter am Landesverfassungsgericht.

Im Mittelpunkt seines Besuches standen praxisnahe Einblicke in KI-gestützte Prüftechnologien, die Rolle unabhängiger Wertschöpfungsketten sowie konkrete Ansätze für eine effizientere regulatorische Landschaft für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Bild: ZwickRoell

